: Kentsel sit alanında turizmin canlandırılması çalışmaları

10.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:29

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Tanıtım Platformu tarafından "Menteşe Kentsel Sit Alanında Turizmin Canlandırılması" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Genel Sekreter Yardımcısı Elvan Kocagöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehir Plancısı Kerem Ekinci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Muğla Temsilcisi Gürkan Tetik, "çözüm önerileri ve neler yapabileceği" konularında birer sunum gerçekleştirdi.

Katılımcılara, ayrıca kentsel sit alanında turizmin canlandırılmasıyla ilgili Seferihisar Sığacık Pazar Pazarı ve Urla Sanat Sokağı örnekleri video gösterimiyle anlatıldı.

Çalıştay sonunda hazırlanacak raporda ve yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere katılımcılara, Menteşe Kentsel Sit Alanı ve Etki Alanında Sürdürülebilir Turizm anketi dağıtıldı.

"Hedefimiz bölgenin bir kültür turizmi destinasyonu haline getirilmesi"

MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, yaptığı konuşmada, Muğla Tanıtım Platformunun, Muğla'nın tarihi, kültürel ve doğal kuruluşlarının bir araya gelerek, ortak projeler üretmeyi hedefleyen bir platform olarak geçen ekim ayında kurulduğunu hatırlattı.

Platformun öncelikli projesinin, Menteşe'de Arasta ve Saburhane bölgesini de içine alan kentsel sit alanını turizme kazandırmak olduğunu belirten Ercan, "Hedefimiz, bu bölgenin geliştirilmesi, yaşatılması, bir kültür turizmi destinasyonu haline getirilmesidir. Ancak, burada bizim için en hassas konu, Türkiye'de en iyi korunmuş kentsel sit alanları içerisinde yer alan Muğla kentsel sit alanının, dokusunun, yapısının ve yaşam biçiminin korunması olacaktır." dedi.

TÜRSAB Muğla Temsilcisi Gürkan Tetik de amaçlarının Muğla'da kültür turizmini koruyarak geliştirmek olduğunu kaydetti.

EGET'ten adam atılmıyor tepkisi

Konuşmaların ardından söz alan Eğitim, Geriatri, Ekolojik, Tarım, Turizm (EGET) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safai Özer ise konuyla ilgili yapılan toplantıların ardından gerekli adımların bir türlü atılamadığını savundu.

Çalıştayda, "Basın ve tanıtım", "Günübirlik turizm faaliyetleri", "Geleneksel yemekler", "Zanaatlar ve hediyelik eşyalar", "Turizm altyapısı ve ulaşım", "Festivaller ve periyodik pazarlar" konularında oluşturulan masalarda katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştay sonunda elde edilen verilerin rapor haline getirilerek, kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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