Kent Konseyin'den tercih çadırı
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Kent Konseyin'den tercih çadırı

Kent Konseyin'den tercih çadırı
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Kent Konseyi kurumlar arası işbirliği ile düzenlemiş olduğu programlara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu'nun gönüllü hocaları İstanbul Aydın Üniversitesi, Sentez Dershanesi ve YKS'ye giren ve tercih yapmayı hak eden öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Yeni Cami Meydanında Tercih Merkezi çadırı açtı.

Malatya Kent Konseyi'nin sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında birçok çalışma yaptığını ifade eden Eğitim Öğretim Çalışma Grubu Temsilcisi Adem Doğan, Malatya Kent Konseyi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Sentez Dershanesi işbirliği ile YKS sınavına giren öğrencilere tercih anlamında destek olmak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Doğan, "Gençlerin doğru tercih yapmalarına destek olmak adına bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Bizlere her konuda destek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve Malatya Kent Konseyi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni Bilal Bahadır, Malatya Kent Konseyi İstanbul Aydın Üniversitesi ve Sentez Dershanesi işbirliğinde Yeni Cami Meydanı'nda kurulan tercih çadırında öğrencilere tercih danışmanlığı konusunda destek vermeye çalışacaklarını ifade ederek, bütün öğrencileri danışmanlık desteği alma konusunda tercih çadırına beklediğini söyledi.

Tercih çadırını ziyaret eden öğrenciler, "İyi bir üniversite tercihi geleceğimize yön vermemiz açısından oldukça önemli. Bu anlamda tercih çadırını açarak bizleri doğruya yönlendiren ve bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

Malatya Kent Konseyi'nden verilen bilgiye göre; Tercih Merkezinin 05-13 Ağustos 11:00 - 18:00 saatleri arasında Soykan Meydanında ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti verileceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler

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