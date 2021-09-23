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Kent Konseyi üyelerinden Kaptaj ziyareti

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Kent Konseyi üyelerinden Kaptaj ziyareti

Malatya Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi organizasyonunda Malatya kaynak suyunun çıktığı kaptaja bir inceleme gezisi düzenlendi.

MALATYA (Bültenler) - Kaptaj'da düzenlenen programa MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi Başkanı Mehmet Karabay, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Mahalle Muhtarları ve Şehir Gönüllüleri Meclisi üyeleri katıldı.

MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Şehir Gönüllüleri Meclisi'nin düzenlemiş olduğu geziden ve Malatya suyuna sahip çıkmaları adına göstermiş oldukları hassasiyetin çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Gündüzbey'de yer alan kaynak suyun cazibeli bir su ve Türkiye'de tek olduğunu vurgulayan Mert, çeşmelerimizden içtiğimiz kaynak suyun hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan kullandığını belirtti. Kaynak suyumuzun Malatya'nın değeri olduğunu vurgulayan Mert, "Kullandığımız suyumuz hazır sulardan daha kaliteli ve daha temiz" dedi.

Malatya'nın uzun vadede su problemi yaşamaması adına alternatif su kaynakları konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Mert, ileriki günlerde yeni buldukları alternatif su kaynağını da Malatyalıların hizmetine sunacaklarını belirtti.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kaptaj bölgesinin derme suyunun kaynak yeri olduğunu söyledi. Niyazi Mısri'nin "Aspuzu" şiirine atıf yaparak Malatya suyunun kıymetli olduğuna vurgu yapan Artan, " Son zamanlarda kaynak suyu yerine pet şişe sularına mahkûm edilmemiz içler acısı bir durum" dedi. Suyun bizim için önemli bir değer olduğunu ifade eden Artan, suyumuza sahip çıkmamız gerektiğini söyledi.

Şehir Gönüllüleri Meclisi üyesi Bayram Güngör, Malatya suyu ve yer altı suları ile ilgili yapmış oldukları özel çalışmalardan bahsetti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın destekleri ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları ile alternatif su kaynaklarının bulunmasının umut verici olduğunu ifade eden Güngör, "Eşsiz suyumuzu muhafaza etmemiz yegâne sorumluluğumuzdur" dedi.

Üniversite Mahalle Muhtarı Esra Polat, akan suyun her daim daha sağlıklı olduğunu söyleyerek, özellikle yerel işletmelerde şişe su yerine kaynak suyumuzu masalarda bulundurmak adına yapılacak çalışmaların çok güzel olacağını söyledi.

Yapılan ziyaretin ardından Kaptaj bölgesini gezen katılımcılar,Malatya suyuna sahip çıkılması konusunda gerekli farkındalığın oluşturulmasının önemli olduğunu belirterek, Kent Konseyi'nin buna benzer çalışmaları arttırması gerektiğini söylediler.

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