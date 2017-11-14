Kent Konseyi Kültür Sanat Grubu Üyeleri Emirdağ'ı Gezdi

Afyonkarahisar Kent Konseyi Kültür Sanat Grubu üyeleri, Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği (ESAB) Başkanı Ahmet Urfalı'nın davetlisi olarak ilçedeki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.



Kent Konseyi Kültür Sanat Grubu Başkanı Ünal Özdoğan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Emirdağ'ına sosyal ve kültürel ziyaretinde ev sahipliğini Emirdağ Kent Konseyi Başkanı Ahmet Yiğiter. Ziyarette ESAB Başkanı Ahmet Urfalı ve dernek üyeleri de hazır bulundu. Emirdağ Belediyesi Sosyal Tesislerinde kahvaltı ile başlayan ziyarette Yiğiter ile Urfalı tarafından 'Emirdağ'ının tarihi, sosyal ve kültürü' hakkında bilgiler sunuldu.



Emirdağ Organize Sanayi Müdürü Oğuzhan Şamil Çil'in organize sanayi bölgesini tanıtımıyla sürdürülen gezide daha sonra Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın tarafından konuklar makamda kabul edildi.



Sosyal ve kültürel gezi heyetinin; Amoryum tarihi kentini ziyaretinden sonra, Karacalar Köyü'de bulunan Hak Halili Türbesine gidildi. Gezinin ardından bir açıklama yapan Özdoğan, geziden memnun kaldıklarını belirterek, kendilerini misafir eden sivil toplum kuruluşları başkanları ve diğer yetkililere teşekkürlerini sundu. - AFYONKARAHİSAR