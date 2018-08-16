Keneyle Mücadele İçin Doğaya Sülün Bırakıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, keneyle mücadele kapsamında doğaya bin 500 sülün bırakıldığı bildirildi.

Koyulhisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Epsileli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Bölge Müdürü Okan Gün, Koyulhisar Avcılık ve Av Sporları Derneği Başkanı Hasan Berber'in katıldığı etkinlikle bölgede yaz aylarından artan kene vakalarının önüne geçmek için doğaya bin 500 sülün bırakıldı.

Belediye Başkanı Epsileli, etkinlikte yaptığı konuşmada, kene ısırması vakalaranın bölgede önemli sorun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde gerek keklik, gerekse sülün popülasyonlarının artırılmasını arzu ediyoruz. Komisyon kararı ile sülün, keklik, kanatlı hayvanların yıl boyunca avlanma yasağı getirildi. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermelerini, avlanma yapanları ilgili birimlere şikayet etmelerini istiyoruz. Artık kene vakalarıyla bölgenin adının duyulmasını istemiyoruz. Doğaya sülün bırakarak bizler bunu başlattık."

Epsileli, kendilerine her konuda yardımcı olan Vali Davut Gül'e ve Koyulhisar Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç'a teşekkür etti.