Kenevirden maske ürettiler
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İyidere, Rize

Kenevirden maske ürettiler

Kenevirden maske ürettiler Kenevirden imal edilen Rize bezi ile 'korona virüs'ten korunmak için maske üretildi Üretilen maskeler sokaktaki vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı Rize'nin İyidere ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kenevirden imal edilen Rize bezi ile 'korana virüs'ten korunmak...

24.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:15
Kenevirden maske ürettiler

Kenevirden maske ürettiler

Kenevirden imal edilen Rize bezi ile 'korona virüs'ten korunmak için maske üretildi

Üretilen maskeler sokaktaki vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

RİZE - Rize'nin İyidere ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kenevirden imal edilen Rize bezi ile 'korana virüs'ten korunmak için maske üretildi.

Rize'de kenevirden yapılma Rize Bezleri korona virüs ile mücadelede kullanılmaya başlandı. Rize'nin İyidere ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından üretilen ve antibakteriyel bir ürün olan Rize Bezi'nden yapılan maskeler halka dağıtıldı. Karaborsaya düşen maskelerin vatandaşla ücretsiz olarak buluşturulmasını hedeflediklerini dile getiren İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs vakasından sonra ülkemizin ve devletimizin aldığı önlemlerde ortada. Yaklaşık 2 haftadır yoğun bir şekilde mücadele devam ediyor. Bu mücadelenin içerisinde almamız gereken önlemleri de devletimizin bildirgesi çerçevesinde kaymakamlığımız ile birlikte ortak bildirgeler ile almaya çalışıyoruz. 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve en büyük olayın işportacıların eline düşen maske olayı vardı. Maske olayı aklımıza geldi. Rize beziyle bu işi aşabilir miyiz diye baktık. Antibakteriyel bir bez olduğu için de bizde böyle bir işe giriştik" ifadelerini kullandı.

Başkan Mete ve beraberindekiler daha sonra kursiyerler tarafından evlerde dikilen Rize Bezi Maskeleri sokakta bulunan vatandaşlara ve esnafa dağıttı.

Kenevirden maske ürettiler

Kaynak: İHA

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Kenevirden maske ürettiler

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