Keneden 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Çiftçi uyardı
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Keneden 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Çiftçi uyardı

Son dönemde yükselen sıcaklıklarla beraber artış gösteren kene vakalarına karşı dikkat çeken Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bu yıl kene vakalarından dolayı 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

Keneden 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Çiftçi uyardı
02.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:06

Son dönemde yükselen sıcaklıklarla beraber artış gösteren kene vakalarına karşı dikkat çeken Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bu yıl kene vakalarından dolayı 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

Virüs taşıyan kenelerin bulaştırdığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından bu yıl iki ölüm olayı gerçekleştiğini dile getiren Vali Çiftçi, şuanda 8 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini belirterek, bu yıl içerisinde 38 vakanın olduğunu dikkat çekti. Kene vakalarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Vali Çiftçi, "2019 yılında yine keneden dolayı iki vefatımız vardı. Toplam 38 tanede vakamız vardı. Bu sene yılın yarısında olmamıza rağmen geçen yılki vaka sayısını yakalamış durumdayız. Buda kene vakalarında artış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla dikkatli davranmamız gerekiyor. Onun için de vatandaşlarımız pikniğe gittiklerinde, araziye çıktıklarında tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Manşet

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