Kendisini yangın merdivenine astı
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Kendisini yangın merdivenine astı

12.01.2021 13:54 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:10
Kendisini yangın merdivenine astı

GAZİANTEP'te, İbrahim Etem Y. (26) yaşadığı binanın yangın merdivenine bağladığı ipe kendini asarak intihar ette.

GAZİANTEP'te, İbrahim Etem Y. (26) yaşadığı binanın yangın merdivenine bağladığı ipe kendini asarak intihar ette.

Olay, pazar gecesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi gördüğü öğrenilen İbrahim Etem Y., kısıtlamaya rağmen dışarı çıktı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde İbrahim Etem Y.'yi oturdukları binanın beşinci katındaki yangın merdiveninde iple asılı cansız bedenini buldu. İbrahim Etem Y.'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Etem Y.'nin cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini teslim alan Mustafa Y., "Oğlum daha önce uyuşturucu madde bağımlısıydı. Ama bir süredir uyuşturucuyu bıraktı ve tedavi görüyordu. Oğlum hayatına son verecek birisi değildi. Öldürülmüş olmasından şüpheleniyorum" dedi.

Polis ekiplerinin intihara ilişkin soruşturması sürüyor.

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Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı
Kendisini yangın merdivenine astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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