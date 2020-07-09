Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildi

Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildiADANA'nın Kozan ilçesinde tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Zahide Cengiz (40), pompalı tüfekle kendisini vurduktan sonra intihar eden eşi Fatih Cengiz'in (40) mezarının yanına defnedildi.

09.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:53

Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildi

ADANA'nın Kozan ilçesinde tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Zahide Cengiz (40), pompalı tüfekle kendisini vurduktan sonra intihar eden eşi Fatih Cengiz'in (40) mezarının yanına defnedildi. Olay günü Fatih Cengiz, kızları Kader (22) ile Hüsne'yi (20) tüfekle vurarak öldürmüş, eşi Zahide'yi de yaraladıktan sonra intihar etmişti.

Olay, 30 Haziran günü, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir aralarında sorunlar yaşayan Fatih Cengiz ile eşi Zahide Cengiz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getirn Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfeği alıp, eşi Zahide, oğlu Emre (19), kızları Kader ve Hüsne Cengiz'e doğru ateş etti. Evden kaçmaya çalışırken, saçmaların isabet ettiği Zahide Cengiz ile kızları, sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Kader'in ikizi Emre Cengiz ise kaçarak, kendisini kurtardı.

Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kader ve Hüsne Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eve giren polisler, Fatih Cengiz'in de cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Cengiz'in aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdiği belirlendi.

KURTARILAMADI

Kader ve Hüsne Cengiz, Kozan Mezarlığı'nda yan yana, babaları Fatih Cengiz ise karşılarındaki mezar yerinde toprağa verildi. Hastanede tedavi gören Zahide Cengiz de önceki akşam doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Zahide Cengiz'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü. Zahide Cengiz'in cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından eşi Fatih Cengiz'in yanına gömüldü.

Kaçarak kurtulan Emre Cengiz ile ile olay sırasında kendilerine ait iş yerinde olan Nesrin Cengiz (14) de anneleri için gözyaşı döktü.

Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı Güncel
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi Politika
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti Magazin
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Mabel Matiz Gülben Ergen Demet Özdemir
Spor Falcao Fatih Terim Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 16:29:43. #1.15#
title