Kendisini vuran eski eşinin serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti.
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Kendisini vuran eski eşinin serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti.

Kendisini vuran eski eşinin serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti.
08.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:23

Kendisini vuran eski eşinin serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti..."Yarım kalan işini tamamlamayacağının garantisini kim verebilir?"

Evine girerken dehşeti yaşadı, korktuğu başına geldi

Bir çocuk annesi kadın ölüm korkusuyla yaşıyor

Eski eşi tarafından tabancayla vurulan 1 çocuk annesi kadın, şüphelinin 1.5 ay sonra denetimle serbest kalmasına göz yaşları içinde tepki gösterdi

Göz yaşlarına boğulan Çiğdem B:

"En azından bir ceza alırsa şu ağrılarımın, çektiğim acının birazcık hafifleyeceğini düşünüyordum, ikinci kez yıkıldım"

"Bu insan bana, 'bu iş burada bitmeyecek' dedi. Bunu göze alarak, serbest bırakılması çok canımı yaktı"

"5 ay içerisinde beni tekrar bulup yarım kalan işini tamamlamayacağının garantisini kim verebilir? Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak"

ANTALYA - Antalya'da eski eşi tarafından tabancayla vurulan 1 çocuk annesi kadın, şüphelinin 1.5 ay sonra denetimle serbest kalmasına gözyaşları içinde tepki gösterdi. Çiğdem B, "Serbest bırakılması çok canımı yaktı. 5 ay içerisinde beni tekrardan bulup yarım kalan işini tamamlamayacağının garantisini kim verebilir? Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak."dedi.

Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz 21 Mart sabahı yaşanan olayda, 41 yaşındaki Çiğdem Bal, 5 yıl önce ayrıldığı eski eşi D. K, tarafından tabancayla sağ kasığından vuruldu. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Çiğdem B, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kurşunun sağ kasığından girip çıkması nedeniyle his kaybı bulunan kadın, ayağının üzerine basamıyor ve koltuk değnekleriyle güçlükle yürüyebiliyor. Sağlık sektöründeki işini kaybeden, yürüyememe sorunuyla da karşı karşıya kalan Çiğdem B, kendisini bu hale getiren eski eşi D. K,'nin en ağır cezayı almasını bekliyordu. Fakat birkaç gün önce Antalya Adliyesi 25. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından avukatını arayan Çiğdem B, eski eşinin denetimli serbestlikle bırakıldığını öğrendi. Bal, bu karar karşısında neye uğradığını şaşırdı ve gözyaşlarına boğuldu. Kendisini bu hale getiren kişinin dışarıda olmasına tepki gösteren Bal, adaletin yerini bulmasını talep etti.

"Yapma demeye kalmadı"

21 Mart'ta arkadaşının evine kahvaltı yapmak için gittiğini ve apartman girişinde beklerken eski eşini fark ettiğini anlatan Çiğdem B, "Elinde silah vardı. Benim, 'yapma' dememe kalmada silahı direkt vücuduma yöneltti ve daha sonra bacağıma sıktı. 'Bu iş burada bitmeyecek, bununla kalmayacak' diyerek bana baktı ve kaçarak gitti. Ben zaten acımdan dolayı ne yaptığımı bilmiyordum. Çevredeki insanlar ambulansı aramış ve beni hastaneye kaldırdılar." dedi.

"Yıkıldım"

Ayağında sinir zedelenmesi olduğunu kaydeden Çiğdem B, üzerinde basmakta zorlandığını ve ayağında hissin olmadığını söyledi. Çiğdem B., "Bunların üzerine dün duruşmamız vardı. Duruşma bittikten sonra avukatımı aradım. Sanığın denetimli serbestlikle serbest bırakıldığını söyledi ve ben çok yıkıldım. Bu acımla beraber gerçekten psikolojim çok bozuldu. Ben azından, ifadem alındıktan sonra tutuklu kalır diye düşündüm. İlk duruşmada serbest bırakıldı. Elini kolunu sallayarak geziyor." ifadelerini kullandı.

"Dışarıya çıkamıyorum"

Bu kararı beklemediğini anlatan Çiğdem B, sözlerine şöyle devam etti : "Böyle bir karar beklemiyordum. Sonunda kadına şiddet olayı bu. Cinayete teşebbüsle yargılanacağını düşünürken, serbest bırakılması beni çok yıktı. Sonuçta bir tane evladımla yaşıyorum ve ben korkuyorum. Yetkililere sesleniyorum, lütfen gereken yapılsın. Ben maddi, manevi her şeyimden oldum. Psikolojim bozuldu. Ben zaten dışarıya çıkmıyordum şuan hiç çıkamıyorum."

"Yarın kalan işini tamamlarsa"

Adaletin yerini bulmasını talep eden Çiğdem B., "Bu kadar çabuk serbest bırakılmasını istemedim. En azından bir ceza alırsa şu ağrılarımın, çektiğim acının birazcık hafifleyeceğini düşünüyordum. İkinci kez yıkıldım. Hastaneye gitmem gerek, bunun için bile tedirgin oluyorum. Çünkü bu insan bana, 'bu iş burada bitmeyecek' dedi. Bunu göze alarak, serbest bırakılması çok canımı yaktı. 5 ay içerisinde beni tekrardan bulup yarım kalan işini tamamlamayacağının garantisini kim verebilir? Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak."

"Olay anı kameraya yansımıştı"

Öte yandan, D.K,'nin elinde tabancayla, market poşetleriyle apartman bahçesine giren Çiğdem Bal'ın arkasından geldiği, olayın ardından birkaç saniye yaralı kadına bakıp, uzaklaştığı görüldü.

Kendisini vuran eski eşinin serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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