Kendisini polise ihbar eden kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kendisini polise ihbar eden kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kendisini polise ihbar eden kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisini polise ihbar eden Savaş Akova'yı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla aranan M.K. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisini polise ihbar eden Savaş Akova'yı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla aranan M.K. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay 12 Eylül sabahı saat 08.00 sıralarında 26 Ağustos Mahallesi 2698 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, oto ve halı yıkama işiyle uğraşan Savaş Akova (28), aralarında daha önceden iş yerinde silah bulundurduğu için kendisini polise ihbar ettiği öne sürülen ve bu yüzden aralarında husumet bulunan M.K. tarafından konuşmak için çağrıldı. 35 RH 506 plakalı otomobiliyle M.K. ile buluşmaya giden Akova, aracından inip sokak üzerinde M.K. ile konuşmaya başladı. Bu sırada M.K., yanında getirdiği tabanca ile Akova'ya ardı ardına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Savaş Akova kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, ağır yaralı olduğu belirlenen Akova, sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Savaş Akova, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akova'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, meydana gelen olayda M.K.'nin yanında bulunan 2 kişi daha olduğunu, M.K.'nin arkadaşları olduğu tespit edilen şüphelileri olay günü gözaltına aldı. Cinayetin ardından kaçan cinayet şüphelisi M.K. ise dün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi M.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kendisini polise ihbar eden kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

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Haber: Kendisini polise ihbar eden kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler
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