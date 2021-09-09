Kendisini polis olarak tanıtan şahıslara altınlarını kaptırdı

Malatya'da yaşayan bir kişi, kendisini telefonla arayan ve polis olarak tanıtan şahıslara 120 gram bilezik, 1 adet yüzük, 1 adet yarım altın ve 1 adet çeyrek altını kaptırdı.

Malatya'da yaşayan bir kişi, kendisini telefonla arayan ve polis olarak tanıtan şahıslara 120 gram bilezik, 1 adet yüzük, 1 adet yarım altın ve 1 adet çeyrek altını kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre olay Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Polise başvurup şikayetçi olan ismi açıklanmayan müşteki, ikametinde bulunduğu esnada ev telefonundan kendisini polis olarak tanıtan şahısların yönlendirmesi ile ikametinde bulunan, 120 gram bilezik, 1 adet yüzük, 1 adet yarım altın ve 1 adet çeyrek altını ikamete gelen şüpheli şahsa elden teslim ettiğini söyledi. Müştekinin yakınlarına konu ile ilgili bilgi verdiğinde dolandırıldığını anlayınca polise başvurduğunu bildirildi.

Konuyla ilgili tahkikata başlanıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı