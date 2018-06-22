Kendisini Cesur Yürek'e Benzeten Demirtaş, Vatandaşlardan Oy İstedi

24 Haziran seçimlerine saatler kala sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kendisini efsane film karakteri Cesur Yürek'e benzetti.

"SEÇİMİNİZİ DOĞRU YAPACAĞINIZA KUŞKUM YOK"

Sosyal medya hesabından filme ait bir kesiti paylaşan Demirtaş, "Evet değerli kardeşlerim. Bir tarafta yalan rüzgarı bir tarafta cesur yürek. Seçiminizi doğru yapacağınızdan kuşkum yok" notunu düştü.

"MUTLAKA AMA MUTLAKA SANDIĞA GİDİN"

Vatandaşlara "Sandığa gidin" çağrısında bulunan Demirtaş, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye tek adam olmayacak. Hepimizin ortak vatanı, ortak evi olmaya devam edecek. Şimdi kararsız olmanın değil, kararlı durmanın zamanıdır. Mutlaka ama mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kullanın ve sandıklarda görev alın. Bir oyla ne değişir demeyin, çok şey değişir."