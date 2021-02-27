Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı
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Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı

27.02.2021 01:49 | Son Güncelleme: 27.02.2021 01:53
Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.Ç. (46), ormanlık alanda kendisini ağaca iple astı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.Ç. (46), ormanlık alanda kendisini ağaca iple astı. A.Ç., bir yakını ve polis tarafından ipin kesilmesiyle son anda  kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olan evli ve 1 çocuk babası A.Ç.'nin eve gelmemesi üzerine meraklanan ailesi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri A.Ç.'nin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında A.Ç.'nin bir yakınına intihar edeceği yönünde mesaj attığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler ve yakınları ilçenin birçok noktasında arama çalışmalarını sürdürdükleri sırada, A.Ç.'nin ormanlık alana gittiği belirlendi. A.Ç., ekiplerin kendisini aradığı sırada mesaj attığı akrabasını cep telefonundan görüntülü olarak aradı. Yakını ile bir süre konuşan A.Ç.'nin bulunduğu yeri söylemesi üzerine zamanla yarış başladı. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşırken, bu sırada A.Ç. kendisini ağaca iple astı. A.Ç., polis ve yakınının ipi kesmesiyle son anda kurtarıldı. A.Ç., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. A.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı
Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı
Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı
Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı
Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı
Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı
Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı
Kendisini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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