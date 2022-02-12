Kendisine kötü davrandığı için emniyet kemeriyle boğmuş

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracında emniyet kemeriyle boğarak öldüren Buket A. (40), emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Öz ile dini nikahlı olarak birlikteliği olduğunu ileri süren Buket A., kendisine kötü davrandığı için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini söyledi.

Olay, önceki gün 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi, 5733 Sokak'ta meydana geldi. 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket A. arasında park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Buket A., sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu arada, olayın ardından evinin yakınlarında yakalanıp gözaltına alınan Buket A.'nın Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Buket A.'nın ilk ifadesinde, Hakkı Öz ile dini nikahlı olarak birlikteliğinin bulunduğunu belirterek, "Olay günü alkol aldık. Bir süredir bana kötü davranıyordu. Bu nedenle birçok kez Hakkı ile tartıştık. Olay günü yine aynı gerekçeyle tartıştık" diyerek, onu öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.