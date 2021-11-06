KENDİSİNE HAVLAYAN KÖPEĞE ÖFKELENİP ATEŞ AÇTI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Mustafa E.'nin kendisine havlayan köpeğe av tüfeğiyle ateş açıp, 3 kadın ve 1 köpeği yaralaması olayı ile ilgili güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Mustafa E.'nin köpeğe ateş etmesi görüldü.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi Yahşi Plajında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa E., motosikletiyle seyir halindeyken sokaktaki bir köpek kendisine havladı. Öfkelenen Mustafa E., eve gidip av tüfeğini alarak tekrar olay yerine geldi. Mustafa E.'nin köpeklerin üzerine 3 el ateş açması sonucu olayda, 1 köpek yaralanırken, o sırada kafede oturan ve saçmaların isabet ettiği F.C., A.M.A., G.E. isimli üç kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kadın sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, veterinerde tedaviye alınan 'Kartal' isimli köpeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Mustafa E., polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, Mustafa E.'nin köpeğe ateş etmesi ve köpeğin saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandığı, şüphelinin motosikletiyle seyir halindeyken av tüfeğinin arkasında olduğu görüldü.