Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü
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Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 51. Sokak'ta iddiaya göre Abdulkadir Köse ile babası N.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Köse, babasına balta ile saldırdı. N.K., bunun üzerine oğluna üzerindeki tabanca ile ateş açtı. Abdulkadir Köse vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Köse'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, baba N.K. olay yerinde suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü
Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü
Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü
Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü
Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü
Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü
Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü
Kayseri'de dehşet...Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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