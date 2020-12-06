Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı
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Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı

06.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:54

İstanbul'da bir mekanda alkol alan genç kadın, fenalaşınca bir arkadaşından yardım istedi. Yardıma gelen şahıs, kadını kendi evine götürerek önce tecavüz etti, ardından genç kadının müstehcen fotoğraflarını çekerek arkadaşına gönderdi. Sabah uyandığında kendini kıyafetsiz olarak bulan kadın hayatının şokunu yaşadı.

Haziran ayında yaşanan olayda,Yeşim Ç., bir mekanda alkol kullandı. Alkolün etkisinde olan genç kadın, kendinde olmadığı için iş arkadaşı Arif T.'den yardım istedi. Yeşim Ç.'yi mekana almaya gelen Arif T., alkolün etkisinde olan genç kadının bu durumundan faydalanmak istedi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre, Arif T., eve gittikten sonra kendisinde olmayan alkollü olan genç kadınla iradesi dışında birlikte oldu. Bu durumu arkadaşı Yunus Ö.'e anlattı. Arkadaşı, birlikte olduğu genç kadının müstehcen fotoğrafını istedi. Bunun üzerine sapık, arkadaşına genç kadının fotoğraflarını çekerek gönderdi.

KENDİNİ KIYAFETSİZ OLARAK BULDU

Sabah uyandığında kendisini başka bir evde, kıyafetsiz halde bulan Yeşim Ç., iş arkadaşının kendisiyle rızası dışında birlikte olduğunu anladı. Kendisine yapılanların hesabını sormak isteyen genç kadın ikinci bir şokla karşılaştı.

FOTOĞRAFLARI YAYMIŞ

İş arkadaşı Akif T.'nin kendisinin müstehcen fotoğrafını çektiğini ve yaydığını öğrendi. İlk olarak kendi rızası olmadığını ve alkollü halinden faydalandığını söyleyerek iş arkadaşından şikâyetçi oldu.

Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı

"RIZASI VARDI"

Şikayet sonrasında ifadesi alınan Arif T., birliktelik esnasında genç kadının rızası olduğunu ve üzerine atılan suçu kabul etmediğini, fakat fotoğrafını çekerek arkadaşına gönderdiğini kabul etti. Arkadaşı Yunus Ö.'nün de ifadesi alındı. Zanlı, ifadesinde suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı

BAŞKALARINA DA GÖNDERMİŞ

Yapılan araştırma sonrasında Yunus Ö.'nün genç kadının fotoğrafını başka bir arkadaşına gönderdiği ve yaydığı tespit edildi. Haklarında yürütülen soruşturma sonrası savcılık iddianameyi hazırladı.

Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı

30 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadının alkollü halinden yararlanan ve fotoğrafını çekerek yayan Arif T.'nin 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 30 yıl 5 ay hapsi isteniyor.

Fotoğrafı isteyerek başkalarına gönderen Yunus Ö.'ün 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 8 yıl hapsi isteniyor. Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı
Haber Yorumları (4)
EİÜMLEAUÜT: AH BE KIZIM YAZIK SANA. NE İŞİN VAR SENİN ALKOLLE. BİR TOPLUMUN KADINI BOZULURSA TÜM TOPLUM BOZULMAYA MAHKUMDUR. BİZİ ŞU AN KADINLARIMIZDAN VURMAYA ÇALIŞIYORLAR VE BAŞARIYORLAR MALESEF. ALLAH AFFETSİN.
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42: ŞU ANDA KADINA POMPALANAN YAŞAM TARZI YÜZÜNDEN HEP BU OLANLAR. KİMSE BANA ÖZGÜRÜZ KADIN ÖZGÜRCE İÇİP SIZAMIYACAKMI FELAN DEMESİN. SAMİMİ OLUN BURASI TÜRKİYE. BİZ KADINIZ KİME NE. FELAN FİŞMAN İLE KADINI MAHVEDİYORLAR. SU TESTİSİ SU YOLUNDA. . . TECAVÜZ EDENE DE İDAM KONU KİLİT.
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42: YA KARDEŞİM SENİN NE İŞİN VAR ALKOLLÜ TEK BAŞINA NEYİNE GÜVENİYORSUN. AÇ KURTLAR VAR HER YERDE. BEN BU KADINLARI ANLAMIYORUM. BEN ERKEK OLARAK ALKOL ALIP SOKAKTA SIZIP KALMAYA CESARET EDEMEM. YAZIK OLMUŞ.
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