Kendisinden sigara isteyen genci bıçaklayarak öldürdü
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Kendisinden sigara isteyen genci bıçaklayarak öldürdü

Kendisinden sigara isteyen genci bıçaklayarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da 16 yaşındaki genç, kendisinden sigara istemesi yüzünden tartıştığı 18 yaşında genci kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Konya'da 16 yaşındaki genç, kendisinden sigara istemesi yüzünden tartıştığı 18 yaşında genci kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Adanalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte cadde üzerinde yürüyen Özgür Koyun, karşısından gelen tanımadıkları H.Y.'den sigara istedi. Ardından Özgür Koyun ve arkadaşı ile H.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., yanında bulundurduğu bıçakla Özgür Koyun'u kalbinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Özgür Koyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sırasında Özgür Koyun'un yanında olan arkadaşının ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan polis, cinayet zanlısı H.Y.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Yaşının küçük olması nedeniyle suçu sürüklenen çocuk olarak hakkında işlem yapılan H.Y., adli makamlara sevk edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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