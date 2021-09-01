Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine büyük jest!
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Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine büyük jest!

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine büyük jest!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Özcan Deniz, İranlı stil danışmanı sevgilisi Samar Dadgar'a hem şöhret hem para kazandırmaya başladı. Deniz, rol alacağı bir projenin stil işlerini aşkına verdirtti. İşte detaylar...

Takvim'in haberine göre; Eski eşi Feyza Aktan'la davaları kıran kırana devam eden Özcan Deniz, teselliyi İranlı modacı Samar Dadgar da bulmuştu. 49 yaşındaki Deniz, 26 yaşındaki Dadgar'a geçtiğimiz günlerde yaptığı "Tam 'kaybettim' dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın..." diyerek ilan-ı aşk etmişti. Aşkına yaptığı jestlerle bilinen şarkıcı, bu kez sevgilisinin cebini dolduracak. Yeni bir dizi projesi için kolları sıvayan Deniz'in yapım şirketine stil danışmanı olarak İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar'ı önerdiği ve baskı yaparak bunu kabul ettirdiği öğrenildi.

Hem aşk hayatında hem iş hayatında yüzü gülen Dadgar, kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz'in jestiyle havalara uçtu.

Güzel modacı şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı. Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlunun velayeti için dava açmıştı.

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine büyük jest!
Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine büyük jest!
Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine büyük jest!

Kaynak: Snob Magazin

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