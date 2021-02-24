Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti

24.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:55

Kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan ile adı anılan ünlü şarkıcı İrem Derici, dün ayaküstü sohbet ettiği muhabirlere yaşadığı ilişkiyi ilan etti.

Son günlerde aradığı aşkı bulamadığından yakınan İrem Derici'nin kendisinden 11 yaş küçük Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldız oyuncusu Emre Aslan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ YOKKEN KONUŞMAK İSTEMEDİ

Dün bir mekandan çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrem Derici, yeni ilişkisini itiraf etti. Uçankuş'ta yer alan habere göre, aşk soruları karşısında utanan Derici, "Sizde kredim var diye düşünüyorum. Böyle bir konuda tek başıma değil de beraber konuşuruz diyeyim" ifadelerini kullandı.

KURALLARA UYMADIKLARI İÇİN CEZA YEMİŞLERDİ

İrem Derici geçen günlerde bir grup oyuncu arkadaşıyla Kadıköy'de kameralara takılmış, korona yasaklarına uymayan Derici'ye polis ceza kesmişti. Ünlü popçunun "Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor" dediği isimler arasında yer alan 22 yaşındaki Emre Aslan'la yeni bir aşka yelken açtı.

Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti

EMRE ASLAN KİMDİR?

Emre Aslan, 7 mayıs 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Yüksek öğretim eğitimini FMV Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuğa duyduğu ilgi nedeniyle üniversite eğitimi sürecinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi de alan Emre Aslan, bir sezon boyunca 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı oyunda sahne aldı. Aslan şimdilerde Çok Güzel Hareketler 2'de yer alıyor.

Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti

İlgili Haberler

İrem Derici, kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan ile aşk yaşamaya başladı
İrem Derici, kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan ile aşk yaşamaya başladı
Emre Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İrem Derici'nin sevgilisi olan Emre Aslan kimdir?
Emre Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İrem Derici'nin sevgilisi olan Emre Aslan kimdir?
Haber Yorumları (11)
RADAR: Çok güzel hareketler 2 de alt yapıda oynuyor.yilmaz hocanin kovmasini bekliyoruz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HUJ: İremin aşkı kelebeğin ömrü kadar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Aşkın yaşı olmaz. :))
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Serenay Sarıkaya Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 12:42:26. #1.16#
title