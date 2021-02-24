Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti

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Kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan ile adı anılan ünlü şarkıcı İrem Derici, dün ayaküstü sohbet ettiği muhabirlere yaşadığı ilişkiyi ilan etti.

Son günlerde aradığı aşkı bulamadığından yakınan İrem Derici'nin kendisinden 11 yaş küçük Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldız oyuncusu Emre Aslan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ YOKKEN KONUŞMAK İSTEMEDİ

Dün bir mekandan çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrem Derici, yeni ilişkisini itiraf etti. Uçankuş'ta yer alan habere göre, aşk soruları karşısında utanan Derici, "Sizde kredim var diye düşünüyorum. Böyle bir konuda tek başıma değil de beraber konuşuruz diyeyim" ifadelerini kullandı.

KURALLARA UYMADIKLARI İÇİN CEZA YEMİŞLERDİ

İrem Derici geçen günlerde bir grup oyuncu arkadaşıyla Kadıköy'de kameralara takılmış, korona yasaklarına uymayan Derici'ye polis ceza kesmişti. Ünlü popçunun "Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor" dediği isimler arasında yer alan 22 yaşındaki Emre Aslan'la yeni bir aşka yelken açtı.

EMRE ASLAN KİMDİR?

Emre Aslan, 7 mayıs 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Yüksek öğretim eğitimini FMV Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuğa duyduğu ilgi nedeniyle üniversite eğitimi sürecinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi de alan Emre Aslan, bir sezon boyunca 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı oyunda sahne aldı. Aslan şimdilerde Çok Güzel Hareketler 2'de yer alıyor.