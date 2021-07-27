Kendisi okuyamadığı için kitapları topluyor çocuklara ulaştırıyor
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Kendisi okuyamadığı için kitapları topluyor çocuklara ulaştırıyor

Kendisi okuyamadığı için kitapları topluyor çocuklara ulaştırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Geçmişte okuyamadığı için kendisini eğitime adayan eğitim gönüllüsü Nermin Yılmaz Akbalaban, başlatmış olduğu "Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımız için bir kitap da sizden olsun" kampanyası ile toplana kitapları çocuklara ulaştırıyor.

Geçmişte okuyamadığı için kendisini eğitime adayan eğitim gönüllüsü Nermin Yılmaz Akbalaban, başlatmış olduğu "Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımız için bir kitap da sizden olsun" kampanyası ile toplana kitapları çocuklara ulaştırıyor.

Malatya'nın Darende ilçesinin Balaban Mahallesinde yaşayan Nermin Yılmaz Akbalaban, geçmişte okuyamadığı için okumaya hep merakının olduğunu ve okuyamamanın eksikliğini eğitime destek vererek giderdiğini ifade ederek, "Çocukluğumda okumaya çok meraklıydım, ama kısmet olmadı. Bende bu eksikliği gidermek adına, bir nebze olsun çocuklarımıza faydalı olmaya çalışıyorum. Şu anda bile mahalledeki evimizin önünde bir stant açtım. Çocuklarımız velileri ile gelerek istediği kitap, oyuncak ve kırtasiyeleri alabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Sosyal medyasında başlatmış olduğu, "Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımız için bir kitap da sizden olsun" kampanyasının çok ilgi gördüğünü belirten Akbalaban, "Aile kütüphanemizde 2 bin kitap vererek, kızlarım ve arkadaşlarının desteğiyle büyüyen kampanyamıza, Balabanlı hemşehrilerimizin ve ülkemizin aydın insanlarının katkılarıyla 10 bin kitap hedefine ulaştım. Bu yolculuğa başlamamdaki amaç, gezici kütüphaneye destek vermekti. Darende, Balaban ve yakın mahallerimizin okul kütüphanelerine, Darende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM), Balaban Lisesi ve Balaban'a yeni açılan kütüphanemiz için 10 bin hedefime ulaştım. Kampanya sonuçlandı. Fakat kitap toplamaya ve ihtiyacı olanların adreslerine ulaştırmaya devam ettim" şeklinde konuştu.

" Çocuklar istediği kitap ve oyuncaklar seçerken mutluluğun en güzelini yaşıyorum"

Çocukken kitap okumaya meraklı olduğunu ve kitap bulamadığı zamanlar gazeteden yapılan kese kağıtlarını okuduğunu belirten Akbalaban, "Bu bayramda sekiz yüz elli ilk ve ortaokul kitabı ile kırtasiye ve oyuncakları çocuklarımızla buluşturdum. Çocuklara bayram çikolatalarıyla tüm hediyeleri istedikleri kadar alabileceklerini söylüyorum. Ben çocukken kitap okumaya çok meraklıydım. Kitap bulamazsam gazeteden yapılan kesekağıtlarını okurdum. Şimdi onlar istediği kitabı seçerken mutluluğun en güzelini yaşıyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kendisi okuyamadığı için kitapları topluyor çocuklara ulaştırıyor
Kendisi okuyamadığı için kitapları topluyor çocuklara ulaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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