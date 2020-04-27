Kendisi gibi karantinadaki arkadaşlarına moral konseri veriyor
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Kendisi gibi karantinadaki arkadaşlarına moral konseri veriyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırıkkale'de karantinaya alınanlardan Esra Akkaya, kendisi gibi yurtta kalanlara akşamları moral konserleri veriyor.

Kendisi gibi karantinadaki arkadaşlarına moral konseri veriyor
27.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:35

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırıkkale'de karantinaya alınanlardan Esra Akkaya, kendisi gibi yurtta kalanlara akşamları moral konserleri veriyor.

İngiltere'den getirilen 1'i bebek 394 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada tutuluyor.

Yurtta, dil eğitimi için İngiltere'ye giden ve 12 yıldır burada yaşayan Erzincanlı Esra Akkaya da gözetim altında bulunuyor. Müzikle de ilgilenen Akkaya, İngiltere'de üyesi olduğu bir müzik gurubunda Türk sufi ve Türk halk müziği eserleri seslendiriyor.

Esra Akkaya, müzikle olan bağını karantina günlerine de taşıyarak, akşamları odalarının kapılarına çıkan vatandaşlara türkü ve şarkılar söyleyerek moral veriyor.

Duygularını AA muhabiri ile paylaşan Akkaya, bu süreci en az hasarla atlatmak umuduyla 17 Nisan'da Londra'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Esra Akkaya, Kırıkkale'de yurtta karantinaya alındıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelişimi şahsım adına bir mucize olarak değerlendiriyorum. Bu belirsiz dönemi İngiltere'de değil de kendi vatanımda geçirmeyi diledim. Çünkü Türkiye'de gün geçtikçe daha geniş kapsamlı tedbirlerin alındığını görür olduk. Tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için uğraşan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Beyefendiyi tanımış olduk. Benim için en güvenli yer vatanımdı ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğuna başvurumu ileterek, vermiş oldukları olumlu cevap karşılığında şu anda ülkemdeyim ve çok mutluyum."

Türkiye'ye geldiği süreçte uçağa binmenin, hatta havalimanına gitmenin bile büyük risk taşıdığını aktaran Akkaya, "ölürsem de vatanımda öleyim" düşüncesiyle hareket ettiğini anlattı.

Esra Akkaya, Londra'da havalimanında kendilerini Türk Hava Yolları çalışanlarının çok nazik bir şekilde karşıladıklarını ve yardımcı olduklarını vurgulayarak, "Sosyal mesafeler korunarak bizler organize olmuş bir şekilde bekletilmeden uçağımıza alındık. Tüm host ve hostesler muazzam bir şekilde korunaklı giyinmişlerdi, yüzlerinde maskeler, ellerinde 3'er eldiven ve beyaz tulumları ile her zamanki nezaketlerini eksik etmeden bizleri karşılayıp yerlerimize yerleştirdiler. Uçağa alınan herkese maske dağıttılar. Rahat ve güvenli bir yolculuk geçirdik. Sağlık ekipleri tarafından ateşlerimiz ölçüldü." ifadelerini kullandı.

"Ne kadar teşekkür etsek az kalır"

Kırıkkale'de yerleştirildikleri yurtta da çalışanların güler yüzü ve kibarlığından etkilendiklerine dikkati çeken Akkaya, şöyle devam etti:

"Sağlığımız için 4 kişilik odalarda tek kişi kalıyoruz. Geldiğimizde odalarımız temizlenmiş ve ihtiyacımız olabilecek her şey düşünülmüştü. Kolonyadan tırnak makasımıza kadar, küçük dikiş setinden havlumuza kadar hepsi mevcuttu. Biz ne kadar teşekkür etsek az kalır. 3 öğün yemeğimiz yurt tarafından veriliyor ve şu an ramazan dolayısıyla yine sahur ve iftarlarımız verilmekte. Akşamları yurt kantini katları gezdiğinde canımızın istediklerini alabiliyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü sevgili Kenan Kıyıhan bize çok yardımcı oluyor. Kendisine bazen teşekkür yetersiz kalıyor, minnetimizi anlatmaya."

Esra Akkaya, yurt müdürü ve görevlilerince kendisinin ve bir başka misafirin doğum gününün de kutlandığını aktararak, "Bol bol şarkılı ve türkülü bir karantina sürecim var. Unutamayacağımız bir anı olarak hep aklımızda kalacak. Kat arkadaşlarım eğlenceli ve müthiş yardımsever. Umuyoruz ki bu geçici bir dönem olsun ve sağlıkla atlatabilelim. Buna rağmen ülkemde, vatanımda olmayı hiçbir şeye değişmem. Bir nebze de olsa rahatlatıyor insanı. Anadolu Ajansı aracılığıyla önce yüce Türk devletine, Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan'a ve tüm görevlilere teşekkürlerimi borç bilirim." diye konuştu.

Kendisi gibi karantinadaki arkadaşlarına moral konseri veriyor

Kaynak: AA

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