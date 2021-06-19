Kendirli'den 'TOKİ' açıklaması: "İş makinaları çalışırken hamaset yapılmasını kabul etmiyorum"
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Kendirli'den 'TOKİ' açıklaması: "İş makinaları çalışırken hamaset yapılmasını kabul etmiyorum"

Kendirli'den 'TOKİ' açıklaması: 'İş makinaları çalışırken hamaset yapılmasını kabul etmiyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'de TOKİ konutlarının olduğu Bağbaşı bölgesine giderek mahallede hak sahiplerine evlerinin en kısa sürede verileceğini söyledi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'de TOKİ konutlarının olduğu Bağbaşı bölgesine giderek mahallede hak sahiplerine evlerinin en kısa sürede verileceğini söyledi.

Kırşehir'de, 2017 yılında TOKİ tarafından başlanılan bin 192 konutluk Bağbaşı TOKİ 3. Etap projesinin tamamlanmaması ve vatandaş tepkisi üzerine TOKİ konutlarının olduğu Bağbaşı bölgesine giden AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'in Bağbaşı bölgesinde mahallede hak sahiplerine evlerinin en kısa sürede verileceğini söyledi. CHP yönetiminin bölge e halkı galeyana getirecek açıklamalar yaptığını savunan Kendirli, halka gecikme nedenini anlattı. Kendirli, "Geçtiğimiz Şubat ayında Çevre Şehircilik Bakanı ile Kırşehir'de bir program yaptık. Öncesinde de TOKİ ile alakalı sıkıntıları biliyoruz. Yıllardır bitirip teslim etme adına bir mücadele verdik. Bağbaşı Mahallesi kentsel dönüşümü Türkiye'nin en başarılı çalışmalarından birisidir. Türkiye'nin her tarafı şantiye gibi. AK Parti döneminde, her bölgede kamu yatırımlarımız devam ediyor. TOKİ ülke genelinde milyonlarca konutu vatandaşlara teslim etti. Bazı talihsizlikler yaşandı. Yüklenici firma iflas erteleme verdi ama biz zorlayarak sonuna kadar getirdik. Süreci biliyorum. Yeniden ihale edilseydi süreç daha da uzayacaktı. Gecikildiğini ısrarla söyledik. Yüklenici firma ile değil alt taşeronlarıyla beraber TOKİ inisiyatif alarak konutların tamamlanmasını gerçekleştirdi" diye konuştu.

AK Parti'nin Kırşehir'e 980 milyon liralık yatırım yaptığını da aktaran AK Parti Milletvekili Kendirli, CHP'li yöneticilerinin makinaların çalıştığını göre göre hamaset yaptıklarını belirtti. Kendirli'ye, İl Başkanı Seher Ünsal ve parti teşkilatları da eşlik etti. - KIRŞEHİR

Kendirli'den 'TOKİ' açıklaması: 'İş makinaları çalışırken hamaset yapılmasını kabul etmiyorum'
Kendirli'den 'TOKİ' açıklaması: 'İş makinaları çalışırken hamaset yapılmasını kabul etmiyorum'
Kendirli'den 'TOKİ' açıklaması: 'İş makinaları çalışırken hamaset yapılmasını kabul etmiyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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