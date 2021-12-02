Kendini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı 600 bin lira dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı - Haberler
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Kendini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı 600 bin lira dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel
Kendini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı 600 bin lira dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı

Muş'ta bir aydır kendisini yüzbaşı olarak tanıtan 23 yaşındaki şahıs, para ödemeden alışveriş yaparak esnafı 600 bin lira dolandırdı. Günü geçmesine rağmen parasını alamayan esnafın ihbarı üzerine dolandırıcı adam, görevli yüzbaşı komutasındaki jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde oturan K.P. (23), bir ay önce 40 kilometre mesafedeki Yaygın Beldesi'ne giderek, kendisini halka yüzbaşı olarak tanıttı. Vatandaşlara beldeye yeni atandığını belirten K.P., belde esnafından para ödemeden alışveriş yaptı.

ESNAFI 600 BİN TL DOLANDIRDI

Verdikleri malzeme karşısında para alamayan esnaf, günü geçmesine rağmen ödeme yapılmaması üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Esnafı 600 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için harekete geçen Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.P.'nin bir iletişim mağazasında telefon hattına yükleme yaptığını belirledi.

Kendini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı 600 bin lira dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı

GÖREVLİ YÜZBAŞI KOMUTASINDAKİ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Birçok hırsızlık olayına karıştığı öğrenilen ve kendini yüzbaşı olarak tanıtan K.P., iş yerine baskın yapan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı komutasındaki jandarma tarafından yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan K.P.'nin, savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

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Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Son Dakika Haberleri

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