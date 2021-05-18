Kendini koyunlara adadı, 23 yıldır çobanlık mesleğini keyifle yapıyor

Kendini koyunlara adadı 23 yıldır çobanlık mesleğini keyifle yapıyor Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çocuk yaşlardan bu yana çobanlık yapan 33 yaşındaki Ali Yıldırım, kendini koyunlara adadı.

Kendini koyunlara adadı 23 yıldır çobanlık mesleğini keyifle yapıyor

AYDIN - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çocuk yaşlardan bu yana çobanlık yapan 33 yaşındaki Ali Yıldırım, kendini koyunlara adadı. Özveri isteyen bir meslek yaptığını belirten Yıldırım" Yapabilene keyifli bir iş" dedi.

Boydere Mahallesi'nde 150 başlık sürüye çobanlık yaparak ailesinin geçimine katkıda bulunan Ali Yıldırım, pozitif enerjisi ile çevresine örnek oluyor. Sabah çıktığı evden akşam vakitlerine kadar koyunları ile vakit geçiren Yıldırım, hayatın ona sunduğu imkanlardan oldukça memnun olduğunu ifade etti.

"Yeni nesil bu mesleğe sıcak bakmıyor"

23 yıldan bu yana çobanlık mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Yıldırım, "Bu zamana kadar hayvanlarımıza bakmak için çoban tutmadık. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Kırkımıyla, sağımıyla tüm işleriyle kendimiz uğraşıyoruz. Tabi çoban sıkıntısı var, bu bölgede. Millet hayvanına bakacak çoban bulamıyor. Bizden sonraki, yani yeni nesil bu işi yapmak istemiyor. Bunun sonucunda da bu işi yapmak isteyen Afganistan, Suriye'den gelen kişiler yapıyor bu mesleği. Bizim kendi gençlerimiz yapmıyor" dedi.

"Yapabilene keyifli bir iş"

Çobanlık mesleğinin hem zevkli hem de emek ve özveri isteyen bir iş olduğunu belirten Yıldırım, "Havalar sıcak olduğu için sabah erken saatlerde kalkıyoruz. Saat 09.30 'a kadar işimizi bitiriyoruz. Daha sonra hayvanlarımızı gölgede dinlenmeye alıyoruz. Kışın ise sabah daha geç vakitlerde dışarıya çıkarıyoruz, akşam vakitlerine kadar sürüyor işimiz. Bunun yanında hayvanlarımızın doğumunu yaptırıyoruz. Kuzusunu almayan koyunlar oluyor, kuzuları kendi ellerimizle besliyoruz. Yapabilene keyifli bir iş, kazancı da güzel, Allah bereket versin" diye konuştu.

"İşimiz hayvanlarla, koronadan uzak duruyoruz"

Korona virüsün bitmesinin ardından kız kardeşinin düğününü yapacaklarını, daha sonrasında da dünya evine girmek için sıranın kendisine geleceğini söyleyen Yıldırım, "Korona virüs nedeniyle dışarıya şehir merkezine gitmiyoruz. Bu dönemde şehire nazaran köy yerinde daha rahatız. Yani kırsaldayız, sabahtan akşama kadar, kediyle, köpekle, çakalla, kurtla haşır neşir oluyoruz. Yani işimiz hep hayvanlarla" diyerek koronadan uzak durduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Durmuş