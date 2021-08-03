Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü "Kandıra karpuzu"nun hasadı başladı
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Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü "Kandıra karpuzu"nun hasadı başladı

Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü 'Kandıra karpuzu'nun hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü karpuzun hasadına başlandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü karpuzun hasadına başlandı.

Çiftçiler, lezzetiyle talep gören organik Kandıra karpuzunda, sezonun ilk ürünlerinin hasadını yaptı.

Özellikle bölgeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği karpuz, toptan kilogramı 1,5 liraya, pazar ve marketlerde ise kilogramı 2-2,5 liradan satışa sunuluyor.

Kandıra Döngelli Mahallesi Muhtarı Barış Yaşar, AA muhabirine, Kandıra karpuzunun lezzetinin, bölgenin doğası, arazi yapısı ve iklim şartlarının yanında tamamen organik yetiştirilmesinden, hibrit tohum kullanılmamasından ve ata tohumunun tercih edilmesinden geldiğini söyledi.

Karpuzun erken hasadı için bu sene ilk defa farklı sistem denediklerini anlatan Yaşar, "Bu sene kapama sistemiyle proje amaçlı dikim yaptık. Hava koşulları bizi biraz etkilese de normal zamanından bir ay kadar önce mahsul almayı başardık." dedi.

"Aroması, tadı, ağızda eriyişi bambaşkadır"

Yaşar, Kandıra karpuzunda biçim ve şeklin aranmadığına dikkati çekerek, "'Kan kırmızı olacak' diye bir şey yoktur. En büyük özelliği, bıçağı vurduğunuz anda beşe altıya yarılır, doğru şekilde kesemezsiniz. Suludur, kestiğinizde tepsi suyla dolar. Rengi pembemsidir ama ağza atıldığında, o müthiş aromatik tadı ve kokusu, insanın genzinde kaybolur gider. Pişmaniye gibi erir. Aroması, tadı, ağızda eriyişi bambaşkadır." diye konuştu.

Karpuz üreticisi Hikmet Aktaş da bu sene 10 dönüm karpuz ektiklerini, hava şartlarından dolayı bu yıl verimin dekara 5 tonun üzerine çıkmayacağını kaydetti.

Havalar sıcak gittiği için karpuzların hemen satılması gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Yetiştikten sonra 10-15 gün içinde satmak lazım. Satamazsak, hava sıcak olduğu için güneşten ağarır, zarara gider. Gübre, mazot ve çekirdek parası var." ifadesini kullandı.

Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü 'Kandıra karpuzu'nun hasadı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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