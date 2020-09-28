Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtan 3 kişi, 17 yaşındaki Berfin'i kaçırdı
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Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtan 3 kişi, 17 yaşındaki Berfin'i kaçırdı

28.09.2020 21:51 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:55
Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtan 3 kişi, 17 yaşındaki Berfin'i kaçırdı

Gaziantep'te, kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtan 3 kişi, 17 yaşındaki Berfin Uçar'ı hastaneye götürme bahanesiyle kaçırdı.

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtan üç kişi, 17 yaşındaki Berfin Uçar'ı hastaneye götürme bahanesiyle kaçırdı. Anne Hanım Uçar ve baba Mehmet Uçar, 20 gündür haber alınamayan kızlarının daha önce de aynı kişiler tarafından bir kez daha kaçırıldığını ve bir kez de kaçırılma girişiminde bulunduğunu belirterek, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına konuk oldu.

KIZI KAÇIRILAN BERFİN'İN BABASI CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ!

Berfin Uçar'ı evlenme amacı ile kaçırdığı iddia edilen Fatih Çolak'ın abisi Hüseyin Çolak yayına bağlandı. Yayına bağlanan Hüseyin Çolak, Berfin'in yerini bilmediklerini, daha önce ailesinden istediklerini fakat vermediklerini söyledi. Genç kızı kaçırmadıklarını, kendi isteğiyle kaçtığını ifade edince Didem Arslan Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaştı. 17 yaşındaki bir kızın hala çocuk olduğunu ve onu kaçırmalarının bir suç olduğunu dile getiren Yılmaz, çocuğun ailesine teslim edilmesini istedi.

Berfin'in babası Mehmet Uçar ise bu durum karşısında sinirlerine hakim olamadı. Kızını geri isteyen baba Mehmet Uçar, bu kişilerden şikayetçi olacağını belirterek canlı yayında isyan etti.

"BERFİN, KARDEŞİM FATİH'İ KAÇIRDI!"

Yayına bağlanan Fatih'in diğer abisi İbrahim Çolak ise, "17 yaşındaki Berfin'in 26 yaşındaki kardeşi Fatih'i kaçırdığını, kardeşinden de haber alamadıklarını" söyledi. Tansiyonun hiç düşmediği programda kızı Berfin'e seslenen baba Mehmet Uçar, kızının geri dönmesini istedi.

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