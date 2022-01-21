Eksi 10-13 derece soğukta çalışan pazarcı esnafı tezgah başında soba yakıyorESKİŞEHİR Pazar esnafı, Eskişehir'de son bir haftadır etkili olan soğuk havaya karşı hem mallarını korumak hem de kendilerini ısıtmak için tezgahları başında soba kurdu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eksi 10-13 derece soğukta çalışan pazarcı esnafı tezgah başında soba yakıyor

ESKİŞEHİR Pazar esnafı, Eskişehir'de son bir haftadır etkili olan soğuk havaya karşı hem mallarını korumak hem de kendilerini ısıtmak için tezgahları başında soba kurdu.

Eskişehir'de son haftalarda etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar pazarları da etkilemeye devam ediyor. Özellikle sebep ve akşam saatlerinde sıfırın altında 10-13 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı pazarcılara zor anlar yaşatıyor. Dondurucu soğuğa rağmen tezgah açmak zorunda kalan esnaf, hem kendileri ve hem de ürünlerini korumak için önlem almaya çalışıyor.

Pazarcılar, ürünlerini ve kendilerini korumak adına soba ve teneke yakarak ısınmaya çalıştı. Ürünlerini korumak adına soba yakmaya mecbur olduklarını söyleyen Kadir Şahin, "Hem kendimiz ısınıyoruz hem de ürünlerimizin soğuktan donmasını önlüyoruz" dedi.

"Soğuklara dayanmak için soba yakmalıyız"

Uzun yıllardır Eskişehir'de pazarcılık yapan Mustafa İldeş, "Soba yakmaya çalışarak ısınıyoruz. Havalar çok soğuk ve maalesef mallarımız donuyor. Biz de mecburen soba yakıyoruz. Yani bu soğuklara dayanmak için soba yakmalıyız. Sobası olmayan arkadaşlarımız da teneke yakarak ısınmaya çalışıyorlar. İnsan sağlığı için zararlı olsa da ısınmalıyız. O yüzden yakmaya devam ediyoruz" diye belirtti.

"Sağlığımıza zararlı olmasına rağmen mecburuz"

Soğuk havanın çalışmak için kendilerini çok zorladığını dile getiren Kadir Şahin, "Pazarcı esnafı pazara kendi imkanlarıyla odun ve kömür getirerek sobasını yakıyor. Soğuk havalarda çalışmak bizim için çok zor. Ekmek aslanın değil artık çünkü aslan bile yok artık piyasada. Sağlığımıza zararlı olmasına rağmen soba yakarak ısınmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer pazar esnafı Yılmaz Arslan da, "Sobayla ısınıyoruz. Mamullerimiz donuyor. O yüzden sobamızı yakıyoruz. Sağlık açısından sıkıntı oluşturabiliyor, ama biz artık soba dumanına alışmışız. Sonuçta ateşi yaktığımızda illa dumanı çıkıyor" söyledi.