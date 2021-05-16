Kendi imkanlarıyla polislik sınavlarına hazırlanıyorlar
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Kendi imkanlarıyla polislik sınavlarına hazırlanıyorlar

İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Haberler | Güncel

Kendi imkanlarıyla polislik sınavlarına hazırlanıyorlar Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki genç, köylerinde kendi imkanlarıyla kurdukları parkurlarda polislik fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyor.

Kendi imkanlarıyla polislik sınavlarına hazırlanıyorlar

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki genç, köylerinde kendi imkanlarıyla kurdukları parkurlarda polislik fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyor.

Tatvan ilçesi Bağmeşe köyünde çiftçilik yapan Ersin Akkuş ve İbrahim Akkuş, pandemiden dolayı polislik sınavlarına kendi imkanlarıyla yaptıkları parkurlarda hazırlanıyorlar. Ersin Akkuş, "Bingöl'de polislik sınavları için hazırlık yapıyordum, pandemi ve yasaklar nedeniyle salonlar kapandı. Köye gelerek burada hem tarımla uğraşan aileme yardım ediyor hem de boş zamanlarımda kendi imkanlarımla Bingöl'deki hocalarımın da yardımıyla kurduğum parkurda polislik mülakatlarına çalışıyorum" dedi.

Sınava hazırlanan İbrahim Akkuş da, "Pandemiden dolayı salonlar kapanınca kendi malzemelerimizle bu parkuru oluşturduk. İnşallah bu bize güç verecek ve bu sınavı geçeceğiz. İnşallah hayırlara vesile olur bizim için" dedi.

Kendi imkanlarıyla polislik sınavlarına hazırlanıyorlar
Kendi imkanlarıyla polislik sınavlarına hazırlanıyorlar
Kendi imkanlarıyla polislik sınavlarına hazırlanıyorlar
Kendi imkanlarıyla polislik sınavlarına hazırlanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ

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