: 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' sözlerine Rusya'dan yanıt

31.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:14

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Senegal ziyareti sonrası Türkiye'ye dönerken beraberinde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Rusya'nın Astana ve Soçi'de varılan anlaşmalara sadık kalmadığını belirterek, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" demişti. Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Rusya, İdlib gerilimi azaltma bölgesine ilişkin Soçi Mutabakatı'ndaki yükümlülüklerini tümüyle yerine getiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal dönüşü uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, rejim bombardımanının devam ettiği İdlib'le ilgili, Rusya'nın Soçi Mutabakatı'na uymadığını söyledi.

"İdlib'de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız" diyen Erdoğan, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" diye ekledi.

RUSYA'DAN YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yorumu bugün Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'a soruldu. Bu ifadelere katılmadıklarını vurgulayan Peskov, "Rusya, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor ancak oradaki durum arzu edilenin uzağında. İdlib'te Suriye ordusuna ve Hmeymim hava üssüne saldırı gerçekleştiren çok sayıda terörist var" diye konuştu.

TRUMP'IN 'BARIŞ PLANI' YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına ilişkin de konuşan Peskov, "Planı analiz etmeye devam ediyoruz. Anlaşma olarak adlandırılan bu planın doğrudan katılımcılarının yaklaşımını dikkatlice inceliyoruz ancak bu elbette karmaşık ve kapsamlı bir belge. Dolayısıyla analiz etmek zaman alıyor" yorumunu yaptı.

İDLİB'TE BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türkiye sınırında yer alan İdlib'te rejim güçleriyle koalisyon yapan Rus ordusunun bombardımanı devam ediyor. Dün, Rusya Hava Kuvvetleri, İdlib'e bağlı Ariha kasabasında bir hastaneye hava operasyonu düzenlemiş ve saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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