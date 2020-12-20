'Kenan komutan' Covid-19'a karşı

Sosyal videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen 'Kenan komutan' lakaplı fenomen yıllar sonra korona virüs kısıtlamasında sokakta alkol alırken görüntülendi. Kolonya ve limon suyunu karıştırıp içmeye çalışırken polise yakalanan fenomen, "Covid 19'u öldürüyorum" dedi.

MİLYONLARCA HAYRANI GÜLDÜRDÜ

Türkiye onu 11 yıl önce İstanbul'u kendisinin fethettiğini iddia ettiği video ile tanıyıp sevdi. Ardından kendisinin başrol oynadığı binlerce video çekildi. Youtube'daki Kenan komutan serilerini milyonlarca hayranı izleyip güldü.

BİR ELİNDE KOLONYA, BİR ELİNDE LİMON SUYU

Sosyal medya fenomeni yıllar sonra 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda Bursa sokaklarında içler acısı haliyle görüntülendi. Bir elinde kolonya şişesi diğer elinde limon suyu ile yürürken ayakta durmakta zorluk çeken Kenan komutan sokağa çıkma yasağını ihlal edince vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

"80 DERECE KESİM ÇÖZÜM"

Olay yerine gelen polis ekipleri alkol almaya çalışan fenomeni uyardı. Polis ekiplerine covid-19'u öldürdüğünü belirten yaşlı adam "80 derecede kesin çözüm" diyerek ekipleri güldürdü.

"ÇOK İÇTİK SESİMİZ ÇIKMAZ"

Sosyal medyada her videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen yaşlı adam kendisine eski videoları izletilince duygulandı. Kısık sesi ile şarkı söyleyen Kenan komutan sesi istediği gibi çıkmayınca "Çok içtik bunu hayat bizi çok yordu be evlatlar çıkmaz tabi" diyerek sitem etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı