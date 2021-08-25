Kenan Işık yaşıyor mu? Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık neden komaya girdi?

Kenan Işık'ın sağlık durumu, gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. 21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçı bu tarihte itibaren komadadır. Zaman zaman sağlık durumu hakkında yeni detaylar verilen Kenan Işık yaşıyor mu? Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık ne zaman komaya girdi?

Kenan Işık yaşıyor mu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Adını başarılı projelerde geçiren Kenan Işık yaptığı işlerle hafızalara kazındı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kenan Işık'ın sağlık durumu da merak ediliyor. Peki, Kenan Işık yaşıyor mu? Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi?

KENAN IŞIN NEDEN KOMAYA GİRDİ?

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KENAN IŞIK YAŞIYOR MU?

Olayın olduğu tarihten itibaren komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı;

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş.

Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor"

"Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

KENAN IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

Filmografisi

1991 Sızı

1993 Süper Baba

1994 Kurtuluş (dizi) Kazım Karabekir

1997 Sıcak Saatler Rıfat Hazal

1998 Cumhuriyet

2001-2002 Dadı (dizi) Ömer Giritli

2002 Yeşil Işık Ali

2004-2005 Aşk Oyunu Hakim Konuk oyuncu

2005-2006 Belalı Baldız Faruk

2007 Fikrimin İnce Gülü

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