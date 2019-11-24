Kenan İmirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz'le alakalı soruyu okurken duygusal anlar yaşadı

24.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:24

ATV ekranlarının yıllarda büyük bir ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, okuduğu soru karşısında duygusal anlar yaşadı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Milyoner'de yarışmacıya sorulan bir soru Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden geldi. Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okuduğu "Reading Zindanı Baladı" adlı şiir, hangi şaire ait olduğu soruldu. Yarışmacı joker hakkını da kullanarak Lev Tolstoy diyerek doğru cevabı bildi. Yarışmacı doğru cevabı Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

"SESİNİ DUYMAK BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Sorunun ardından konuşan Kenan imirzalıoğlu, "Tuncel Kurtiz'i rahmetle anıyoruz. Sesini duymak duygulandırdı ve derinden etkiledi beni. Nur içinde yatsın. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük aktörlerinden bir tanesiydi. Hem çok değerli bir büyüğümdü hem de yakın bir arkadaşımdı. Ruhu şad olsun." dedi.