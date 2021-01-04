Kenan İmirzalıoğlu: Tam zamanında evlendim!
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Kenan İmirzalıoğlu: Tam zamanında evlendim!

04.01.2021 09:04 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:09
Kenan İmirzalıoğlu: Tam zamanında evlendim!

Esquire dergisine röportaj veren Kenan İmirzalıoğlu "Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı.

Esquire dergisine röportaj veren Kenan İmirzalıoğlu "Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi, aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin'i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi" dedi.

"İnşallah edepli olur"

Empati yeteneğinin arttığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Bu duyguyu yaşamayana anlatmak zor. Kızıma en çok edebi öğretmek istiyorum. İnşallah edepli ve vicdanlı olur. Karşısına hep iyi insanlar çıksın diye dua ediyorum. Bizim artık üç kişilik bir dünyamız var. Birlik ve bütünlük duygumuz gelişti." diye konuştu.

"Annelere saygım arttı"

46 yaşındaki oyuncu, 2016'da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için de şunları söyledi: "Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin'den sonra Sinem'e ve tüm annelere saygım beş kat arttı."

"Kellemi koydum"

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun açıklamaları:

"Çok daraldığım zaman Kaz Dağları'nın tepesine çıkarım."

"Hocalardan tarih ve felsefe dersleri almak istiyorum."

"Osman Sınav, 'Deli Yürek' için önce bana sıcak bakmamış. Sonra 'Kelleni bu işe koyarsan, oyuncu olursun' dedi. Kabul ettim."

"Tuncel Kurtiz gördüğüm en çalışkan ve işine saygı duyan oyunculardandı. Deli gibi çalışırdı."

"Şener Şen de öyledir. Gençlerden daha çalışkandır."

Kaynak: Hürriyet

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