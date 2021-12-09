Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Rahmetli oldu' gafıyla şaşkına dönen Arif Şentürk sessizliğini bozdu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmaz İster yarışmasında ilginç bir olay yaşandı. Bir soruda türkücü Arif Şentürk'ün adını gören Kenan İmirzalıoğlu"Rahmetli, Allah mekanını cennet eylesin" dedi. Oyuncunun gafından sonra telefonları susmayan türkücü, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak yaşadıklarından bahsetti.

"KENAN BENİM İÇİN 'RAHMETLİ' DEYİNCE ÇOK KÖTÜ OLDUM"

Şentürk, sabaha kadar telefonunun susmadığını ve kendisinden 'öldü' diye bahsedilince sıkıntıdan sabaha kadar uyuyamadığını söyledi. Başına gelenlerden bahseden Arif Şentürk, şunları söyledi: "Akşam böyle uzanmıştım, izlerim Kim Milyoner Olmak İster'i. Benim türkümün sözleri yazıldığını görünce heyecanlandım bakalım bilebilecek mi soruyu diye. Bekledim, çocuk bilemedi. Kenan 'Rahmetli sanatçı' deyince ben çok kötü oldum."

"KENAN ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ"

"Sabaha kadar telefonum çaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları da gördüm. En son dün Kenan aradı beni, özür diledi. Bana getirilen metin buydu dedi. Sana karşı mahcup oldum dedi."

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