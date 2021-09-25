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Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programa damga vurdu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programa damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen yarışmacı, "Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?" sorusuna yanlış cevap vererek elendi. Kenan İmirzalıoğlu, elenen yarışmacıya "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diyerek nasihatte bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla 'Kim Milyoner Olmak İster?' dün akşam yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi. Yeni sezona yeni para ağacıyla 'merhaba' diyen yarışmaya, ailesinin şekerlemeci olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler damga vurdu.

'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dün akşam izleyicilerin karşısına çıkan Milyoner'de Murat Serkan Besler isimli yarışmacı verdiği cevapla geceye damgasını vurdu.

Ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen yarışmacı, karşısına çıkan ilk soruda şaşkınlık yaşadı. Yarışmacının ilk soruda karşısına, 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusu çıktı.

Yarışmacı soruya 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi. Stüdyodakiler cevap sonrası büyük şaşkınlık yaşayarak ödül alamadı.

Elenen yarışmacıya ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu bir nasihatte bulunarak, "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diye konuştu.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programa damga vurdu - Haberler Magazin
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