Kenan Doğulu ve Burcu Biricik resti çekti: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım
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Kenan Doğulu ve Burcu Biricik resti çekti: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyuncu Burcu Biricik, Türkiye'de devam eden yangınlar için "Yanan ormanlık alanlara yapılacak otellerde kalmadım, kalmayacağım da" diyerek tepkisini gösterdi. Şarkıcı Kenan Doğulu da yanan bölgelere yapılan otellerde bu zamana kadar sahne almadığını, bu saatten sonra da sahne almayacağını söyledi.

Tatil beldelerinde başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberlerinden sonra ünlü isimler de radikal kararlar almaya başladı. Kenan Doğulu ve Burcu Biricik de yanan bölgelerde otel yapılması durumunda o işletmede kalmayacağını açıkladı.

"CİĞERİNİN NASIL YANDIĞINI UNUTUP O OTELLERİ PARAYA BOĞMA"

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kendime bir söz: Yanan ormanlık alanlarımıza yapılacak herhangi bir otele, işletmeye adımımı atmayacağım. Bundan öncekilere de atmadığım gibi. İçindeki bu yangını unutma, ciğerinin nasıl yandığını unutma! Balık hafızalı olup 2 gün sonra o otelleri parayı boğma" dedi.

Kenan Doğulu ve Burcu Biricik resti çekti: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım

"YANGIN SONRASI YAPILAN TESİSLERDE ŞARKI SÖYLEMEYECEĞİM"

Şarkıcı Kenan Doğulu ise "Bugüne kadar, bir doğa yangını sonrası inşa edildiğini bildiğim herhangi bir yerde sahne almam için gelen teklifleri kesinlikle reddettiğim gibi bundan sonra da bu yanan alanların üzerindeki tesislerde şarkı söylemeyeceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kenan Doğulu ve Burcu Biricik resti çekti: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik resti çekti: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
MİKAİL ARMAN: Ulan bu millete en zor süreçlerde zerre kadar yardımınız olmamış.Birde utanmadan orada yapılan otellerde kalmayacağım diye laf salatası yapıyorsunuz.Uzaktan gazel okuyorsunuz. Bize ne, millete ne senin nerede kalkıp kalmayacağın.Sanki çokta önemliydi !
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Kenan Doğulu ve Burcu Biricik resti çekti: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım - Haberler Magazin
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