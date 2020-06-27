Kenan Doğulu'nun arabalı konseri
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Kenan Doğulu'nun arabalı konseri

Her yaz uzun soluklu konser maratonuna çıkan Kenan Doğulu, bu yazın ilk konserinde bir ilke imza atarak sevenleriyle bugüne kadar görülmemiş bir şekilde buluştu. Doğulu, sahnede yerini alırken dinleyicileri arabalarından şarkılarına eşlik etti.

Kenan Doğulu'nun arabalı konseri
27.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:47

Türkiye'de bir ilk olarak Kerki Solfej'in İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı'da düzenlediği arabalı konsere Kenan Doğulu, kendi 1962 model Cadillac'ıyla gelerek seyircilerine sürpriz yaptı. Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı ve bu yaz yayınlanacak albümünün yeni şarkılarını ilk kez seslendiren Duygu Soylu ise sanatçıdan önce sahne aldı. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde Doğulu, dinleyicileri ile arasındaki mesafeyi şarkılarıyla doldurdu.Tüm konser boyunca seyirciler Doğulu'ya korna ve selektörleriyle eşlik etti. İki buçuk saat sahnede kalan Kenan Doğulu, konser sırasında alana ilk gelen arabayı süpriz bir şekilde anons ederek birlikte selfie çekmek için sahneye davet etti. Maskeli bir şekilde birlikte selfie çektiler.Sosyal medyadan en çok istek alan "Aklım Karıştı" şarkısı ise repartuara eklenerek çalındı.

Kenan Doğulu "Bu konser hepimize umut ve moral oldu"

"Hepimizi çok üzen ve yoran bir süreçten geçtik.& ; Neyse ki o günler yavaş yavaş geride kalıyor.Türkiye'nin ilk arabalı konserinde,uzun bir aradan sonra sahne almak benim için tam anlamıyla kavuşma anıydı, müziğe ve sevenlerime. O kadar özlemiştim ki sahnede olmayı, onlarla birlikte şarkılar söylemeyi, gerçekten kelimelerle anlatılamayacak bir buluşma anıydı. Böyle bir ortam ve tarihi anda sahnede olmak çok heyecan vericiydi.

Kaynak: Snob Magazin

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