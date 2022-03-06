Kenan Doğulu'dan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ Açıklaması

Kenan Doğulu, şu sıralar oyuncu eşi Beren Saat'in seslendireceği şarkı üzerinde çalıştığını açıkladı.

"BEREN'İN KLİBİNDE OYNARIM"

Eşi Beren Saat'in albüm çalışması hakkında ise ünlü şarkıcı, "Evet, Beren Hanım'a da el attık, hazır zaten şarkısı. Çok titiz, her şeyi kendi hazırlamak istiyor, sürekli değişiklikler yapmak istiyor. Çünkü mükemmeliyetçi bir insan. İnşallah o da çıkacak ama tarih veremiyorum Beren benim klibimde oynamıştı. Eğer klip çekmek isterse ben de onun klibinde oynarım, neden olmasın" ifadelerini kullandı.

"BEREN BENİM İLHAM KAYNAĞIM"

Kenan Doğulu, "Benim ona yazdığım 'Yosun' şarkısı vardı, ona da klip çekmeyi düşünüyoruz Kendisine de rica edeceğim bir kez daha oynasın diye. O istesin ben her zaman emrine amadeyim. Ben bu konularda konuşmayı sevmiyorum, genelde yazmayı seviyorum. Beren Hanım hakkında yakında yine yazacağım, şarkı haline getirdiğimde dinlersiniz. Çünkü benim ilham kaynağım Beren. Ben çok şanslıyım çünkü ilham kaynağım bir karım var" sözleriyle, eşine övgüler yağdırdı.

"EŞİMİN İŞİNE ASLA KARIŞMAM"

"Kenan Bey 14 yıl sonra Beren Hanım, Kıvanç Tatlutuğ ile rol alacak siz ne dersiniz?" sorusunu Doğulu, "Ben o işe asla karışmam. Beren'in yaptığı işlere karışmadım, o işini iyi bilir. Bana müzikle ilgili sorun" şeklinde cevapladı.

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