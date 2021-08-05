Kemerköy Termik Santrali ve çevresinde hummalı çalışma
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Kemerköy Termik Santrali ve çevresinde hummalı çalışma

Kemerköy Termik Santrali ve çevresinde hummalı çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dün gece büyük bir tehlike atlatılan Milas Ören'deki Kemerköy Termik Santrali'nde ateş savaşçıları hummalı bir çalışma yapıyor.

Dün gece büyük bir tehlike atlatılan Milas Ören'deki Kemerköy Termik Santrali'nde ateş savaşçıları hummalı bir çalışma yapıyor. Söndürme ekiplerine polis ve jandarma ekipleri TOMA'larla halk ise traktörleri ile destek veriyor.

Milas Ören'de bulunan termik santrale orman yangınının sıçramasından sonra boşaltılan santral ve çevresinde ekipler bir yandan havadan ve karadan su sıkıyor, diğer yandan ise iş makineleri hendek kazmaya devam ediyor. Dört bir koldan çalışmaların sürdüğü bölgede ateş savaşçıları yaklaşık 50 derece sıcağın altında fedakarca çalışıyor. Sabah havanın aydınlanması ile başlayan tedbir ve önlem çalışmaları dört bir koldan devam ederken, bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de çalışmaları yakından takip ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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