'Kemerim hep aklımda' temalı hediyeler kadın sürücülere verildi
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'Kemerim hep aklımda' temalı hediyeler kadın sürücülere verildi

'Kemerim hep aklımda' temalı hediyeler kadın sürücülere verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de, polis ekipleri tarafından trafik kontrollerinde, 'Kemerim hep aklımda' temalı hediyeler kadın sürücülere verildi.

Edirne'de, polis ekipleri tarafından trafik kontrollerinde, 'Kemerim hep aklımda' temalı hediyeler kadın sürücülere verildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından Trafik Haftası kapsamında, yapılan uygulamalarda durdurulan kadın sürücülerin Anneler Günü'nü kutladı. Ekipler, kadın sürücülere bez çanta, mutfak önlüğü, boyama kitabı ve kalem armağan etti.

Kadın sürücülerde, polis ekiplerine düzenledikleri farkındalık organizasyonu ve hediyelerden dolayı teşekkür ederek, tüm sürücüleri trafikte emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. - EDİRNE

'Kemerim hep aklımda' temalı hediyeler kadın sürücülere verildi
'Kemerim hep aklımda' temalı hediyeler kadın sürücülere verildi
'Kemerim hep aklımda' temalı hediyeler kadın sürücülere verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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