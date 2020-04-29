Kemer'in yürüyüş parkurlarında yollar cepte
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kemer'in yürüyüş parkurlarında yollar cepte

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2013 yılında dönemin Kemer Kaymakamı önderliğinde düzenlenen ve Yörükler tarafından göç yolu olarak kullanılırken yerli ve yabancı turistler için parkur haline getirilen patikalarda teknoloji devreye sokuldu.

Kemer'in yürüyüş parkurlarında yollar cepte
29.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:32

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2013 yılında dönemin Kemer Kaymakamı önderliğinde düzenlenen ve Yörükler tarafından göç yolu olarak kullanılırken yerli ve yabancı turistler için parkur haline getirilen patikalarda teknoloji devreye sokuldu. Kemer Belediyesi ve KETAV'ın ortak çalışmalarıyla artık teknoloji kullanılarak kat edilecek ve kaybolma riski ortadan kalkacak yürüyüş yolları haline geldi.

Dünyaca ünlü Likya Yolu'nun da 100 kilometrelik alanın bulunduğu ve birçok yerli ve yabancı turistin yürümek için ziyaret ettiği Kemer'de, 2013 yılında dönemin Kemer Kaymakamı Bayramali Köse önderliğinde bölgede Likya yolunun dışında eskiden yörükler tarafından göç yolu olarak kullanılan patikalardan oluşturulan 23 adet 200 km'nin üzerinde yürüyüş parkurları turizme kazandırılmıştı. O dönemden sonra proje Türkiye genelinde birçok bölgeye örnek olmuş ve aynı zamanda bölgede yürüyüş turizminin gelişmesine de katkı sağlamıştı.

Kemer yürüyüş parkurlarına yeni teknolojik alt yapı

Gelişen teknoloji ile artık akıllı telefon uygulamaları doğa sporları meraklılarına birçok kolaylıklar sunuyor. Bu bağlamda Kemer Belediyesi tarafından Kemer Yürüyüş Parkurlarına bu yeni teknolojik alt yapı kazandırılarak, QR kod uygulaması ile istenilen rotanın GPS kaydını akıllı telefon ya da GPS cihazına indirilmek kaydı ile parkurların başlangıç noktalarını bulma ve güzergah üzerinde kolaylıkla GPS izlerini takip ederek güvenli bir şekilde yürümelerine imkan sağlıyor. Hazırlanan yeni Kemer Yürüyüş Parkurları harita broşür çalışması sayesinde Kemer'de yürüyüşler artık daha kolay ve daha güvenli hale getirildi.

Doğa severlerin hemen Kemer kent merkezinin yanı başından başlayan parkurlarla eşsiz Akdeniz manzaraları eşliğinde yürüyüş imkanı sunan parkurlarda yılın her mevsim yürüyüş yapmak mümkün. Kemer deniz seviyesinden başlayıp Beydağlarının karlı zirvesine kadar uzanan parkurlar Batı Antalya'nın tüm ihtişamını gözler önüne seriyor.

"Kemer doğa odaklı turizmde ön planda olacak"

Kemer Belediyesi ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamasında, "Kemer olarak Turizm yarın başlayacak gibi çalışmalarımızı hızla ve umutla devam ettiriyoruz. Yetkililer tarafından ülkemizin bayram sonu itibari ile normalleşeceği ve turizm faaliyetlerinin de açılacağı öngörülüyor. Artık Turizm de daha çok doğa odaklı tatilin tercih edileceğini düşünüyoruz ve bu bağlamda Kemer diğer turizm destinasyonlarından bir adım öne çıkıyor.

Kemer eşsiz doğasının yanında doğa aktiviteleri için birçok altyapıya da sahip, bölgemizden geçen tarihi Likya yolu, Kemer Beydağları Yürüyüş Parkurları ile Kemer Bisiklet Rotaları spor ve doğa tutkunları için eşsiz aktivite alanları sunuyor. Akdeniz'in mavi koyları ve yeşilin her tonuna sahip Beydağları içerisindeki Kemer, doğada tatilin tek adresi olacaktır" dedi.

Kitlesel turizmden eko turizme geçiş

Kemer Yürüyüş Parkurları ve Bisiklet Rotaları Proje Koordinatörü Ömer Nizam çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde daha çok doğada olmak istediğimiz günleri yaşıyoruz hep birlikte. Turizme, bu yıl itibari ile kitlesel turizmden Eko Turizme yani sürdürülebilir turizme doğru büyük bir eksen kayması göreceğiz. Turizmin bu çeşidine birçok turizm bölgesi hazır değil ya da böyle bir alt yapıları da yok. Kemer olarak Eko Turizm faaliyetleri için Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu'nun destekleri ile yeni projeler geliştirirken, mevcut projelerinde teknolojik güncelleme çalışmalarını tamamladık. Kemer Yürüyüş Parkurları ile Kemer Bölgesinde bulunan Likya yolu rotalarının QR kod uygulaması ile birlikte GPS kayıtlarının kolaylıkla indirebilmesi ve güvenli bir şekilde yürüyüşlerin yapılabilmesi amacıyla yeni bir harita broşür çalışması hazırladık. Bu yaz tüm doğaseverleri Kemer'i ve Beydağlarını keşfetmeye bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı Haberler
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Ajda Pekkan Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Mauricio Isla
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Adana
Şu an buradasınız: Kemer'in yürüyüş parkurlarında yollar cepte - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 15:08:39. #1.15#
title