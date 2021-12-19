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Kemer'de kayıp olan kişi, ölü bulundu

Kemer'de kayıp olan kişi, ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün kayıp başvurusu yapılan Ali Soyoral, 5 metre yükseklikten düşmüş halde ölü bulundu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün kayıp başvurusu yapılan Ali Soyoral, 5 metre yükseklikten düşmüş halde ölü bulundu.

Kemer İlçesi Göynük Mahallesinde oturan O.S., kuzeni Ali Soyoral'dan 18 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren haber alamayınca aramaya başladı. Kuzeninin kullandığı şirket aracının Beycik Mahallesi sapağında yol kenarında kilitli halde olduğunu gören O.S., kayıp başvurusunda bulundu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 komando timi, 3 JASAT Timi, 3 Asayiş timi, 1 JAK timi, 1 trafik timi, 1 iz takip köpek timi, 1 kadavra köpek timi, 1 istihbarat ekibi olmak üzere toplam 57 askeri personelin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.Ekipler, şirket aracının olduğu bölgede bulunan derenin karşısında Ali Soyoral'ın cansız bedenine ulaştı. Soyoral'ın yaklaşık 5 metre yüksekten yüzüstü düşüp yaşamını yitirdiği belirlendi. Bulunduğu yerden alınan ceset, otopsi için morga götürüldü.


Kemer'de kayıp olan kişi, ölü bulundu

Kemer'de kayıp olan kişi, ölü bulundu

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