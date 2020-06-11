Kemer'de, deniz kaplumbağalarının korunması için destek protokolü Kemer'de, deniz kaplumbağalarının korunması için destek protokolüANTALYA'nın Kemer ilçesindeki dünyaca ünlü Çıralı sahili başta üzere ilçedeki plajlarda deniz kaplumbağalarını korumak amacıyla Kemer Belediye Başkanlığı ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında...

Kemer'de, deniz kaplumbağalarının korunması için destek protokolü

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki dünyaca ünlü Çıralı sahili başta üzere ilçedeki plajlarda deniz kaplumbağalarını korumak amacıyla Kemer Belediye Başkanlığı ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında 'Deniz Kaplumbağalarını Koruma, İzleme ve Tanıtım Faaliyetleri İş Birliği' protokolü imzalandı.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Çıralı plajı, aynı zamanda Antalya'daki 9 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri. On binlerce kişinin sadece deniz kaplumbağalarının yuvalama ve yuvalardan yavruların çıkışını izlemek için ziyaret ettiği Çıralı ile ilgili olarak Kemer Belediye Başkanlığı ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında 'Deniz Kaplumbağalarını Koruma, İzleme ve Tanıtım Faaliyetleri İş Birliği' protokolü imzalandı.Kemer Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine; Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, S.S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya, Kooperatif Başkan Yardımcısı Ramazan Şahin ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Köylüoğlu ve Kemer Belediyesi Sağlık Müdürü Dr. Özden Biber katıldı.İmzalanan protokolün amacı, Kemer'de bulunan Çıralı kumsalı ve Çıralı ile Tekirova arasındaki koylar olan Maden Koyu, Beycik Bükü, Boncuk Bükü, Küçük Boncuk Koyu ve Mehmetali Bükü kumsallarında deniz kaplumbağası popülasyonlarının araştırılması, izlenmesi ve korunması faaliyetleriyle ilgili Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifine araç, gereç ve personel desteği sağlamak, deniz kaplumbağaları ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda, fuarlarda gerekli tanıtımı yapmak, konu ile ilgili tabela, afiş ve broşür yaptırmak olarak belirlendi.'21 YUVALANMA ALANI VAR 9'U ANTALYA'DA'Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Çıralı, Kemer'in en güzel mahallelerinden biri. Zaten plajı ve doğasının ne kadar güzel olduğunu tüm dünya biliyor. Çıralı sahili, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carretaların yuvalanma alanı. Caretta carettaların Türkiye'de 21 tane yuvalanma alanı var. Bunların 9 tanesi Antalya'da. Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya ve Çıralı sakinleri yıllardır bu hayvanların korumalığını üstlenmişler. Biz de belediye olarak kendileriyle protokol imzaladık ve 4 personel görevlendirdik. Arkadaşlarımız ve Çıralı sakinleri bu muazzam hayvanların bakımını ve koruyuculuğunu yapacak. Biz yerli ve yabancı misafirlerimizi dünyanın en iyi tatil yerlerinden olan Çıralı'ya bekliyoruz. Caretta carettalar ve diğer hayvanlar için yaşam alanı sunmak için çalışıyoruz. Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz" dedi.'ŞU ANA KADAR 15 YUVAMIZ OLDU'

'Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya da "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile protokol yapıyoruz. Sahili koruma çalışmaları bizde oluyor. Bu çalışmaları daha iyi yürütebilmemiz için belediyemizle ortak bir çalışma yapıyoruz. Kemer Belediyesi'nin bize olan desteği çok önemli. Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu da desteklerini asla esirgemiyor. Şu ana kadar 15 yuvamız oldu. Pandemi dolayısıyla sahildeki çalışmalarımız bu sene daha rahat. Belediyemizin de desteğiyle saat 21.00'den sonra vatandaşların ve turistlerin sahile inmelerini engelliyoruz. Sahilde hiçbir aktiviteye izin vermiyoruz ki caretta carettalar daha rahat yumurtlama yapabilsin" diye konuştu.

Kaynak: DHA