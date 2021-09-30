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Kemalpaşa tatlısı nedir? Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Kemalpaşa tatlısı nasıl hazırlanır?

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Kemalpaşa tatlısı nedir? Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Kemalpaşa tatlısı nasıl hazırlanır?

Tatlı severlerin damaktadının vazgeçilmezi Kemalpaşa tatlısı, vatadanşlar tarafından Kemalpaşa tatlısı nedir? Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Kemalpaşa tatlısı nasıl hazırlanır? soruları ile araştırılmaktadır.

Özellikle özel günlerde yemeklerden sonra sofraya gelen kemalpaşa tatlısı en çok sevilen tatlılar arasında yer almaktadır. Vatandaşlar tarafından merak edilen tatlı Kemalpaşa tatlısı nedir? Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Kemalpaşa tatlısı nasıl hazırlanır? sorularıyla araştırıldı. Peki, Kemalpaşa tatlısı nedir? Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Kemalpaşa tatlısı nasıl hazırlanır? detaylar haberimizde...

Kemalpaşa Tatlısı, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, küçük süthanelerde üretilmeye başlanan bir tatlı çeşididir. Halen 15'e yakın tesiste, günde 1 milyon adete varan üretim miktarlarına erişmektedir. Ramazan aylarında tüketim artmaktadır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Süt, dev kazanlarda pastörize edilmekte ve peynire dönüştürülmektedir. Yaklaşık 1 ton sütten, 160 kg. tatlılık peynir elde edilmektedir. Kazanlarda bu peynir, un, irmik ve yumurta ile hamur haline getirilerek, Kemalpaşa Tatlısı şeklinde kesilmekte ve 320 derecelik fırınlarda, 17 dakika pişirilmektedir. Fırın sonrası soğuyan tatlılar, kullanıma hazır hale gelmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Tatlı, kaynayan şekerli suya atılarak, şişmesi sağlanır ve şerbetin içinde soğutulur. Süzülerek tepsilere dizilen Kemalpaşa Tatlısı ceviz, fındık, fıstık, kaymak, hatta dondurma ile servis edilebilir.

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