Kemalpaşa'da Covid-19 hastalarına sıcak yemek
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Kemalpaşa'da Covid-19 hastalarına sıcak yemek

23.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:47
Kemalpaşa'da Covid-19 hastalarına sıcak yemek

Kemalpaşa Belediyesi, Covid-19 tedavisini evinde gören veya karantinada olan ve ihtiyacı olduğunu bildiren hastalara sıcak yemek servisi yapıyor.

Kemalpaşa Belediyesi, Covid-19 tedavisini evinde gören veya karantinada olan ve ihtiyacı olduğunu bildiren hastalara sıcak yemek servisi yapıyor.

Kemalpaşa Belediyesi, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 vakalarının yükselişe geçmesi nedeniyle yeni bir uygulamaya başladı. Belediye ekipleri, bir yandan salgın sürecinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışırken diğer yandan da Covid-19 tedavilerini evinde gören veya karantinada bulunan vatandaşlara sıcak yemek dağıtmaya başladı.

Yemeklerin hazırlanma aşamalarını kontrol eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Bugüne kadar Covid-19 tedavisi gören vatandaşların yaşadığı 175 haneye günlük sıcak yemek dağıtıldı. 500 kişilik yemek verebilecek bir tesis hazırladık. Belediyemize ulaşan tüm ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmak için hazırız. Bu çalışmayı en kısa sürede 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak adına da çalışmalara başladık" dedi.

Hastaları Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aldıkları HES kodu ile tespit eden Kemalpaşa Belediyesi, talepte bulunan hastalara Sosyal İletişim Birimi ekipleri ile ulaşarak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak sıcak yemekleri kapıya bırakıyor. - İZMİR

Kemalpaşa'da Covid-19 hastalarına sıcak yemek
Kemalpaşa'da Covid-19 hastalarına sıcak yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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