Kemalpaşa Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı, başkandan ilk açıklama geldi - Haberler
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Kemalpaşa Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı, başkandan ilk açıklama geldi

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesinde rüşvet iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ilerleyen saatlerde belediye tarafından resmi açıklama yapılacağını, konu ile ilgili net bilgilerinin olmadığını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

İzmir, Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonu düzenlendi. Rüşvet iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alınırken gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

YAPI RUHSATI İÇİN RÜŞVET ALMIŞLAR

Operasyonda şüphelilerin rüşvet vermek, almak ve rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapı ve binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri ileri sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA: RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Olayla ilgili açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi. Başkan Karakayalı, olayı sabah saatlerinde belediye binasına geldiğinde öğrendiğini, soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye çalışanlarının olduğunu, konu ile ilgili net bilgilerinin olmadığını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Öte yandan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ilerleyen saatlerde belediye tarafından resmi açıklama yapılacağını da sözlerine ekledi.

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Yorumlar (1)
juzen sari:Idam edilsin devlet işini kendi çıkarları icin kullan herkes devlet görevi biten eski devlet görevlileri de 5 yıl yurt dışı yasağı gelsin ve bağımsız tam yetkili bir komisyon kursunlar araştırılsın kacak gocek işler ve kazanc var ise yapanlardan misali ile geri alinsin çevresi araştırılsın
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