Kemalpaşa Belediyesi de Muğla'daki çalışmalara destek oluyor
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Kemalpaşa Belediyesi de Muğla'daki çalışmalara destek oluyor

Kemalpaşa Belediyesi de Muğla'daki çalışmalara destek oluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kemalpaşa Belediyesi'ne bağlı 15 kişilik ekip, yangın bölgesi Muğla'daki çalışmalara katıldı. İlgili kurumlarla koordineli şekilde ormanlık alanlardaki bölgelerde alevlere müdahale eden Kemalpaşa Belediyesi ekipleri, ihtiyaçlı bölgelere de yardımda bulundu.

EKİPLER GECE GÜNDÜZÇALIŞIYOR

Kemalpaşa Belediyesi ekipleri, Muğla'da devam eden yangında, yardım toplama merkezine gelen yardımları dağıtarak, sürdürülen çalışmalara destek oluyor. Ayrıca ekipler, gece gündüz devam eden yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılıyor.

"ZOR GÜNLERİ DAYANIŞMA İLE ATLATACAĞIZ"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, zor zamanlarda birlik olmanın önemine dikkat çekerek, "Ülkemiz yaklaşık 12 gündür yangınlara teslim oldu. Ciğerlerimiz yanıyor. Yaşanan olaylardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Yardım tırımızın Muğla'ya ulaştırılmasının ardından 15 kişilik ekibimiz de yola çıkarak bölgeye gitti. Ekiplerimiz Muğla'da var gücüyle çalışıyor. Bir yandan alevlerle mücadele ederken, bir yandan bölge insanına yardımları ulaştırmaya çalışıp yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu zor günleri birlikte, dayanışma içinde aşacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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