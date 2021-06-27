Kemaliye "42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" için gün sayıyor
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Kemaliye "42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" için gün sayıyor

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, 1-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, 1-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Tarihi yapılarıyla birçok medeniyetin izlerini taşıyan Kemaliye, uluslararası festival ve organizasyonlarla yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) bu yıl 42'ncisi düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'ne ev sahipliği yapacak olan ilçe, "Buse Jamp" ve "Wingsuit" (yarasa atlayışı) yapan ekstrem sporcuların yanı sıra su sporları, doğa yürüyüşü ve dağcılık gibi farklı aktiviteleri gerçekleştirecek doğa tutkunlarını ağırlayacak.

KEMAV Başkanı Dr. Ferudun Çelikmen, AA muhabirine, Kemaliye'nin, Erzincan'dan dünyaya açılan turizm kapısı olduğunu söyledi.

Kemaliye'nin doğası ve wingsuit atlayışlarıyla dikkati çektiğini belirten Çelikmen, şöyle konuştu:

"Kemaliye doğa sporların başkenti haline gelmiş durumda. Erzincan'ın turizmdeki vitrini. Şenliklere bu sene özellikle yurt dışından Amerika ve Fransa'dan çok ünlü sporcular gelecek. French Fries diye bilinen Dubai'de motor takarak ekstrem sporu yapan sporcular burada wingsuit (yarasa atlayışı) yapacaklar. İlçenin batısında bulunan ve wingsuit atlayışlarının gerçekleştirildiği 'cennete açılan kapı' olarak adlandırılan sabit atlama rampasına çıkmak için sarp kayalıklara via ferrata parkuru oluşturuldu. Buraya 570 demir basamaktan oluşan via ferrata parkuru ile çıkılıyor. Sporcular buradan wingsuit atlayışı yaparak Karasu Nehri'nde yüzen platforma iniyor. Baya zor bir rota. Geçen yıl yaptığımız gibi bu yıl da yine sporcular belirlenen hedefi geçecekler. Ümit ediyorum ki doğaseverler, ekstrem sporu sevenler Kemaliye'deki bu müthiş gösteriyi izlemek için buluşacaklar."

Çelikmen, organizasyon kapsamında ekstrem sporlarının yanı sıra, doğa yürüyüşü, akarsu sporları, dağcılık ve dağ bisikleti gibi farklı aktivitelerin düzenleneceğini ifade etti.

Kemaliye '42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri' için gün sayıyor
Kemaliye '42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri' için gün sayıyor
Kemaliye '42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri' için gün sayıyor
Kemaliye '42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri' için gün sayıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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